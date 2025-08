Rektorka to chtěla řešit lidsky, možnost ale nedostala, říká Vopřada k odvolání děkana katolické fakulty

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková se na návrh akademického senátu snaží odvolat děkana katolické fakulty. Její zatím neúspěšné pokusy už několik dní plní letní zpravodajství. Proč je komunikace s děkanem Brožem tak složitá? „Nelíbil se mu způsob, jak rychle senát přistoupil k projednání návrhu na jeho odvolání,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy David Vopřada. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš akademický senát v červnu už podruhé rozhodl o odvolání děkana katolické fakulty Jaroslava Brože. První odvolání ze začátku letošního roku zvrátil soud, druhé se zatím nedaří rektorce Univerzity Karlovy panu děkanovi doručit. Přitom právě doručením nabývá rozhodnutí o odvolání účinnosti. Máte o situaci nějaké aktuální zprávy?

Nemám zatím zprávy, že by se rozhodnutí panu děkanovi podařilo doručit.

Zároveň ještě čekáme na výsledek prvního soudu v žalobě Jaroslava Brože proti rektorce v případě prvního odvolání. I to je faktor, který do toho může zasáhnout. Ale podle mých zpráv má katolická fakulta stále svého děkana.

Média v minulých dnech leckdy barvitě popisovala, jak se rektorka Univerzity Karlovy pokusila panu děkanovi dokument předat osobně u něj doma a jak byli přivoláni hasiči i policie, když nikdo neotevíral. Vy jste nebyl na místě?

Já jsem na místě nebyl, ale stejně jako Jaroslav Brož jsem členem Vyšehradské kapituly a bydlím jenom o několik domů vedle. O celé situaci jsem hovořil s dalšími představiteli kapituly, kteří na místě byli.

A opravdu situace byla taková, že pan děkan Brož celý den nikomu neodpovídal na SMS, telefony, ve dveřích byly zevnitř klíče, tudíž vznikly obavy o jeho zdraví. Nakonec se nic takového nepotvrdilo, ale myslím si, že rozhodnutí volat záchranku, která potom využila i dalších složek IZS, bylo zcela na místě.

Na druhé straně, není to přece jenom zbytečně teatrální, pokud rektorka univerzity doručuje tímto způsobem rozhodnutí?

Vím, že už před její návštěvou proběhlo několik pokusů o doručení odvolání. A jak znám paní rektorku, ona ráda komunikuje věci osobně. To znamená, pokud se dostavila ono páteční odpoledne na Vyšehrad sama osobně, tak celkem věřím tomu, že jejím zájmem bylo s Jaroslavem Brožem hovořit a nějakým způsobem situaci lidsky vyřešit. K tomu ale nakonec nedostala příležitost.

Pracovní neschopnost

Pan děkan je od začátku června z důvodu nemoci v pracovní neschopnosti. Jste s ním jako šéf akademického senátu v kontaktu?

Vyměnili jsme si v průběhu měsíce června několik dopisů. Jemu se nelíbil způsob, jak rychle senát přistoupil k projednání návrhu na jeho odvolání. Nelíbil se mu způsob, jakým senát neschválil rozpočet na tento rok.

On sám informoval akademický senát o tom, že je v pracovní neschopnosti už někdy kolem 10. června, nicméně mezitím vycestoval na konferenci ve Švédsku a byl na předávání ceny kardinálu Dukovi ve Švýcarsku.

Máte pochybnosti o jeho pracovní neschopnosti?

O samotné pracovní neschopnosti pochybnosti nemám, ale sám neznám důvod, proč je takto pracovně neschopen. Samotnému se mi s ním nepodařilo osobně navázat kontakt.

Ohrožuje jeho pracovní neschopnost nějakým způsobem fungování fakulty, začátek nového akademického roku?

Děkana v tuto chvíli zastupuje proděkan Aleš Prázdný. Samozřejmě ale panují obavy o některé obory, zvláště o dějiny evropské kultury, protože tam došlo ze strany pana děkana a pana proděkana ke snížení stavu pedagogů oproti rozhodnutí rady.

Teď jsme v situaci, kdy nevíme, kdo bude některé předměty vyučovat. Myslím si, že právě toto bylo rovněž důvodem, proč rektorka tolik spěchala na doručení odvolání, právě proto, aby se všechny potřebné kroky podařilo vyřešit ještě před začátkem semestru.

O Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy se intenzivně debatuje poslední dva roky. Píše se o svaté válce, o souboji dvou křídel, o ideologickém sporu. Odpovídá tento popis realitě?

S tímto narativem jsem se setkal hlavně ze strany současného vedení fakulty. Domnívám se ale, že situace je mnohem jednodušší, protože jde hlavně o otázku, zda se budou dodržovat pravidla a zda řízení fakulty bude personálně a ekonomicky v pořádku.

Bohužel v průběhu posledních čtyř let se postupně zvyšovala snaha předchozího děkana Tomáše Petráčka i současného děkana Jaroslava Brože působit tak, aby ostatní orgány fakulty nebyly do rozhodování zapojovány. To podle mě vytvořilo problém, který řešíme dnes, a sice, že vedení fakulty nerespektuje některá ustanovení univerzity, jíž je fakulta součástí...

