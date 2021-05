Řeky v Plzeňském kraji klesají. Druhý povodňový stupeň už platí jen na dolním toku Úhlavy

„Drtivá většina toků už je na poklesech. Jediné, co ještě udržuje zvýšenou úroveň, je dolní tok Úhlavy od profilu Přeštice, kde se ale pokles očekává v nejbližších hodinách,“ řekl ráno Zelenka. V Přešticích je tak na jediném místě v regionu ještě lehce překročen druhý stupeň povodňové aktivity. První stupně se drží ještě na dolním toku Úslavy, ale hladiny i tam mají klesající trend.

„O víkendu budou srážky, ale určitě ne takové, jaké jsme zaznamenávali v posledních třech dnech, kdy souvisle pršelo,“ řekl Cink. Meteorologové očekávají občasný déšť. V neděli má být srážek více, ale ne tak silné.

„Případné srážky, které by se mohly dnes a zítra (v neděli) vyskytnout nad územím regionu, by neměly způsobit žádné výrazné zhoršení situace. Poklesové trendy se jen zpomalí, hladiny se rozkolísají, ale nemyslím si, že by měly úhrny vést k nějakému plošnějšímu zhoršení,“ dodal Zelenka.

Páteční odpolední kulminace řek v regionu nezpůsobila zásadní problémy. „Od povodňových komisí nemáme žádnou zpětnou vazbu o tom, že by někde došlo k výraznějším škodám na majetku,“ uvedl Zelenka. Třetí stupeň povodňové aktivity byl v pátek na několik hodin těsně atakován na Úslavě v Prádle u Nepomuka na jihu Plzeňska. Na druhém povodňovém stupni byla také ještě v pátek večer Úslava v Plzni-Koterově, kde vystoupala až na 192 centimetrů, což bylo osm centimetrů od hranice třetího stupně. Na stejném stupni se celý den držela také Klabava v Nové Huti na Rokycansku.