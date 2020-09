Nemocnicím v Česku dochází remdesivir. ‚Na tahu je ministerstvo zdravotnictví,‘ říká lékař Balík

V Česku dochází lék remdesivir, používaný při léčbě těžkých forem koronavirové nákazy. Upozornila na to Sekce nemocničních lékárníků. Radiožurnálu to potvrdil také vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík. Podle něj lékaři zásoby léku spotřebují příští týden, pokud se nedovezou další dávky. Český dodavatel remdesiviru tvrdí, že problém je způsobený rostoucí poptávkou. Praha 12:24 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávající objem remdesiviru v Česku dojde příští týden. | Zdroj: Profimedia

„Stávající objem remdesiviru, který v Česku máme, bude spotřebován příští týden. Jde o značný problém, protože lék je ověřen pro rychle se rozvíjející formy koronavirové infekce a pro pacienty, kteří potřebují být napojeni na kyslík,“ vysvětluje Balík.

Remdesivir je podle něj jedním z mála antivirotik, které můžou lékaři na koronavirovou infekci nasadit. „Mám jen velmi malou paletu léků a dále už můžu poskytovat jen dobrou symptomatickou péči, což je základ – ulevovat od symptomů, stimulovat imunitní odpověď a doufat, že to (pacienti s koronavirem, pozn. red.) překonají,“ nastínil lékař. Remdesivir podle něj není při léčbě covidu-19 absolutním řešením, v určitých případech by se ale podat měl.

Sekce nemocničních lékárníků kvůli hrozícímu nedostatku o víkendu publikovala nový postup použití léků pro případ, že budou jeho zásoby v tuzemských nemocnicích nedostatečné. Pacient, jemuž by měl být lék podán, by nesměl být na plicní ventilaci a zažívat příznaky koronaviru déle než pět dní.

Podle Balíka má ale podání remdesiviru smysl i u pacientů, kteří začnou příznaky pociťovat do týdne. „U těžkých forem, kde se příznaky objevují do sedmi dnů, má lék opodstatnění a měl by být podáván. Pro pět dnů nemáme podklady v literatuře a myslím si, že je to velmi restriktivní. Přimlouval bych se za dodržení jednoho týdne,“ uvedl.

Rostoucí poptávka

Dodávky remdesiviru do jednotlivých unijních zemí má v kompetenci Evropská komise. „Remdesivir sem pravidelně zavážíme zhruba ve čtrnáctidenních intervalech,“ popsal Radiožurnálu Pavel Březina, ředitel české pobočky firmy Gilead Sciences, která lék vyrábí. Další várku očekává během tohoto týdne. „Budeme se ho určitě snažit dovézt. Slíbit to v tuto chvíli nemůžu. Máme slíbenou alokaci na říjen, ale snažíme se k nám lék dostat už teď v září.“ Poptávka po léku podle něj dramaticky narůstá.

Podle Balíka spočívá problém v nečinnosti ministerstva. „Evropská komise nám trvale dodává remdesivir a investovala do nás. Myslím si, že je na tahu ministerstvo zdravotnictví, které by o lék mělo požádat a v součinnosti s Evropskou komisí zohlednit, kolik nabraných vzorků z populace máme.“

Lékař upozorňuje, že výrobní kapacity léku jsou omezené, česká strana by proto podle něj měla jednat co nejrychleji. „Nemám informace o tom, že by se na ministerstvu v tomto ohledu něco zásadního odehrálo,“ uzavírá.

Lék remdesivir je antivirotikum, které původně k léčbě onemocnění způsobených viry Ebola a Marburg vyvíjela americká farmaceutická společnost Gilead Sciences. V současnosti se využívá pro léčbu těžších případů nákazy koronavirem. V Česku byl poprvé podán konci března třiapadesátiletému taxikáři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od června bylo podle Balíka remdesivirem v Česku léčeno asi 600 pacientů.