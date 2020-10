Záchranná dávka dorazila. Česko by podle lékaře z VFN mělo mít dostatek remdesiviru na další měsíce

Do Česka dorazily dvě nové dodávky léku remdesivir, který v nemocnicích pomalu docházel. Další várky dorazí v dalších měsících. ‚Mělo by ho být dost,‘ řekl serveru iROZHLAS.cz Pavel Březina, šéf české pobočky firmy Gilead, která lék dodává. Zásoby by měly vystačit i podle lékaře Martina Balíka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Problém by však mohl nastat v případě, že se nárůst potvrzených případů bude dál pohybovat okolo osmi tisíc denně. Praha 7:18 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Remdesivir | Foto: Ulrich Perrey | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zdravotnictví objednalo deset tisíc dávek remdesivir. Ty by měla společnost Gilead dodat do konce října.

„První dávku jsme přivezli v úterý. Bylo to jen tak tak, protože docházelo to původní množství, které alokovala Evropská komise. Ve čtvrtek nám do Česka přišlo dalších 1700 balení, takže by toho mělo být dost,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf české pobočky Gileadu Pavel Březina.

To potvrzuje i vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík.

„Mám zprávy, že minimálně do Vánoc bychom ho měli dostat každý měsíc dostatečnou dávku,“ uvedl.

Nedostatek léku nehrozí ani podle mluvčí nemocnice na Na Bulovce Simony Krautové. „Aktuálně to je tak, že remdesivir dostaneme, jakmile o něj zažádáme. Funguje to naprosto bezproblémově,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Další objednávky

Balík má za to, že by dávky, které mají lékaři aktuálně k dispozici, měly na nějaký čas vystačit. „Dáváme ho skutečně indikovaně a dáváme ho všem potřebným,“ řekl redakci.

Také Březina počítá s tím, že problém s nedostatkem remdesiviru v Česku nehrozí.

„Vláda objednala dodávky i na další měsíce. Po těch deseti tisících na říjen jsou tam objednávky na listopad, prosinec, leden i únor,“ vysvětlil.

Vedoucí lékař Balík si však netroufá odhadovat, zda bude zásoba léku stačit i v případě, že bude přibývat osm tisíc potvrzených případů nemoci covid-19 denně.

„Pokud se to bude držet takhle vysoko, tak si myslím, že bude problém. Je to ale samozřejmě otázka poptávky a toho, kolik léku tady bude,“ přiblížil.

2800 dávek nestačí

Ve středu došla zásoba remdesiviru, který Česku poskytla Evropská komise. Nákup další várky - za 205 milionů korun – schválila vláda na pondělním jednání. Tato zásoba léků má tuzemským lékařům vystačit zhruba na dva měsíce. Podle vládního materiálu má jít asi o 10 tisíc dávek pro zhruba 1650 pacientů.

Dodávky do Česka jsou součástí společné smlouvy Evropské unie. Původně se počítalo pro Česko s asi 2800 dávkami. Kvůli špatné epidemiologické situaci v tuzemsku to ale nakonec nebude stačit.

„Šlo o 120 tisíc dávek, které se měly mezi členské státy rozdělit poměrně, dle aktuální situace. Česko tak předběžně, vycházejíc ze zkušeností s dodávkami léku, počítalo s cca 2800 dávkami měsíčně. Toto množství však nepokrývalo ani polovinu měsíčně potřebného množství pro léčbu pacientů v Česku," píše se v dokumentu. Právě kvůli tomu požádalo Česko Evropskou komisi a českou pobočku výrobce Gilead o navýšení

V létě Česká republika dostala asi 5000 dávek z prvních dodávek EU jako dar, pro první české pacienty na jaře ho daroval přímo výrobce. Léčba jednoho pacienta počítá nyní se šesti dávkami a podle materiálu stojí asi 56 tisíc korun bez daně.

Nové dodávky bude ministerstvo fakturovat nemocnicím, které lék podávají, a těm ho posléze proplatí zdravotní pojišťovny konkrétních pacientů. Od příštího roku bude remdesivir hrazen pojišťovnami běžným způsobem podle úhradové vyhlášky.