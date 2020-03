Stav muže, kterému lékaři podávají Remdesivir, se výrazně zlepšil. Odpojili ho z mimotělního oběhu

Stav pacienta s COVID-19, kterému lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze tři dny podávají experimentální lék Remdesivir, se výrazně zlepšil. Informaci České televize v pátek potvrdila mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. Muž, kterého nemocnice přijímala se selháním plic, mohl být odpojen od přístroje ECMO, který zajišťuje mimotělní okysličování krve. Další podrobnosti chce nemocnice novinářům sdělit ve 12.30. Praha 10:31 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všeobecná fakultní nemocnice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Muž je jediným z pacientů v Česku, pro kterého lékaři Remdesivir dostali, například na Bulovce s žádostí o lék neuspěli.

Podle zástupce přednosty anesteziologické kliniky Martina Balíka má muž poškozené plíce. Nejprve byl 10. března přijat do Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči s podezřením na zápal plic, po pěti dnech ho převzala Všeobecná fakultní nemocnice, kde byl napojen na ECMO. Těchto přístrojů pro nejvážněji postižené pacienty s COVID-19 je v Česku 74, k péči o další vážné případy jsou třeba plicní ventilátory nebo podávání kyslíku.

Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Společnost ale zároveň v neděli oznámila, že přestává „kvůli přílišné poptávce v posledních dnech“ udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly Česko jedná o dalších možnostech užívání léku v další fázi jeho vývoje. V Evropě by podle něj mohla být uložena jistá zásoba, kterou by americká firma schvalovala pro pacienty. První dávka dodaná do Česka byla podle Všeobecné fakultní nemocnice zdarma, další by muselo české zdravotnictví hradit.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která Remdesivir označila za „nejslibnějšího kandidáta“ v boji proti novému koronaviru, tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.

