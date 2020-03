Zatím nemáme vyhráno, říká ošetřující lékař o podání léku Remdesivir pacientovi v kritickém stavu

Nemocnice minulý týden požádala o experimentální lék Remdesivir na nemoc COVID-19. Po nejistotách, jestli lék společnosti Gilead Sciences dorazí nebo nedorazí, byl v úterý ráno přivezen do Prahy. Remdesivir byl podán pacientovi v kritickém stavu, kterému selhaly plíce. Ošetřující lékař ale upozorňuje, že lék nemusí být stoprocentně účinný. Praha 15:57 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ošetřující lékař pacienta v kritickém stavu Martin Balík (vlevo) a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl (vpravo). | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Máme to potěšení oznámit, že v 7.20 dorazil lék do České republiky, na naši kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. A našemu kriticky nemocnému pacientovi byl podán,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Dodávku jsme dostali v pořádku a byli jsme schopni lék rovnou podat,“ dodal.

Ošetřující lékař docent Martin Balík popsal, že léčba probíhá standardně jako jiné léčby pacienta s těžkým kardiorespiračním selháním. U pacienta nestačila plicní ventilace, ale asistují mu mimotělní plíce (ECMO). „Tato léčba pacienta stabilizovala a umožnila mu přežít do té doby, než se k nám dostal lék,“ řekl Balík.

Nedokončená studie

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.

Jedním z kritérií, aby nemocnice vůbec lék mohla dostat, bylo, že se jedná o těžké jednoorgánové selhání. U pacienta selhaly plíce. Dá se očekávat, že se na jeho nejednoduchou situaci budou nabalovat další komplikace, dodává lékař. Od chvíle, kdy podle slov lékaře pacienta ztráceli, je připojený na ECMO.

„Na druhou stranu je třeba lék brát s rezervou,“ upozornil Balík. Zatím nejsou dokončené žádné klinické studie, které by stoprocentně potvrzovaly účinek léku. Podle ředitele nemocnice je vše z pohledu techniky, medicíny a toho, jak se s pacienty zachází, standardní. Nová je pouze nemoc a lék.

Dostupnost léku

Stále je řada limitujících faktorů, jak se k léku dostat. Při velké poptávce z celého světa může podle Balíka dostat Česko pár desítek, stovek ampulí. Firma Gilead Sciences není mezinárodním koncernem a zatím není jisté, jestli je v jejích silách produkovat lék ve velkém kvantu.

Lék do Česka dorazil službou DHL z meziskladu v Basileji. Nemocnice se použitím léku stala součástí klinické studie a o stavu pacienta musí podávat veškeré informace. V novém schématu distribuce se bude muset najít klíč, jak lék podávat opravdu těm nejpotřebnějším. Firma zatím přerušila dodávky a vyvíjí nový systém.

„Přecházíme k mechanismu rozšířeného využití, což je něco podobného, co se dá aplikovat plošně a ve větším měřítku,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Tomáš Cihlář, viceprezident firmy. Nová distribuce by mohla látku zpřístupnit jedné nemocnici v konkrétním státě, do které by se sváželi nejvážnější případy. A tam podle konkrétního protokolu by se podával pacientům.