Ministerstvo by mělo urychleně uzavřít smlouvu s výrobcem remdesiviru, apeluje přednosta Šrámek

Českým nemocnicím začíná docházet kvůli vysoké poptávce experimentální lék remdesivir. Ten lékaři podávají pacientům, u kterých má nemoc covid-19 těžký průběh. Zprávu zveřejnila na svém webu sekce nemocničních lékárníků. Jak situace vypadá v Jihomoravském kraji popsal ve vysílání Radiožurnálu přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a člen indikační skupiny Remdesivir Vladimír Šrámek. Brno 11:48 29. září 2020

Ministr zdravotnictví v pondělí řekl, že Česko má zásoby na jeden, maximálně dva týdny. Ilustrační foto

Národní koordinátor intenzivní péče covid-19 Vladimír Černý vydal kvůli docházejícímu léku nové pokyny pro distribuci z centrálních zásob. Lék vyrobený firmou Gilead Sciences by měl nově dostat pacient s koronavirem, který není na umělé ventilaci, na plicích má oboustranný nález, doba od vzniku příznaků je pět a méně dní a jeho očekávaná délka života je příznivá.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí řekl, že Česko má zásoby na jeden, maximálně dva týdny a že ještě tento týden by dodávka léků měla do Česka dorazit.

Už jste museli nějakému pacientovi remdesivir kvůli tenčícím se zásobám upřít?

Nemuseli. Ve sporných případech jsem byl v kontaktu s indikujícím lékařem, případně s krajským koordinátorem v případě Moravskoslezského kraje. Vždycky jsme se domluvili. Pokud tam indikace byla, nemocný lék dostal.

Změní se v brzké době vaše rozhodování? Na jak dlouhou dobu máte zásoby léků?

V pátek jsme vyhodnocovali zásoby ve svaté Anně, která celou Moravu a Vysočinu zásobovala. Došli jsme přibližně k číslu pro 30 pacientů, což bylo samozřejmě na tři dny volna hraniční. Ale podle mých zpráv by mělo přijít okolo 2000 dávek během dneška a zítřka (úterý a středy) do republiky. Na jejich distribuci budeme zase mít na 14 dní, tři týdny dostatečnou zásobu.

To je tedy zatím poslední zásilka. Máte informace, jak jsou vyřešeny budoucí dodávky remdesiviru do Česka, které už nebude financovat Evropská unie, ale částečně nebo úplně by je mělo platit Česko?

Je třeba, aby ministerstvo zdravotnictví udělalo urychleně smlouvu s firmou na dalších šest měsíců, počínaje listopadem. Aby odhadlo rozumný počet spotřeby na dalších šest měsíců. Tak abychom byli v tomto smyslu zajištěni. Ale jestli se nemýlím, tak myslím že včera (v pondělí, pozn. red.) profesor Prymula říkal, že jednání začala.

Není podle vás pochybením resortu, že se na takovou situaci nepřipravilo dříve a nenachystalo další smlouvy s dodavateli?

Myslím, že ne. Priorit je v dané chvíli obrovské množství. Toto je jedna z nich, protože remdesivir má morbiditní data, to znamená, že snižuje nemocnost při těžších formách onemocnění covidu. Myslím, že pokud teď dojde k uzavření smlouvy s firmou, tak podobně jako k tomu došlo na Slovensku, budeme mít od listopadu lék.

Co se týče financování dávek, jak už jsme řekli, nebude je dále financovat Evropská unie, ale mělo by to platit Česko. Jedná se o finance, které půjdou ze státního rozpočtu? Nebo je rozjeté jednání s pojišťovnami? Jak to funguje v praxi?

To se musíte zeptat výš, než tady na jižní Moravě. Vím, že to bude to nákladná záležitost, cena léku je významná, ale tady vám nedám odpověď.