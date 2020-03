‚Cílem je odpojit ho od přístrojů.‘ Stav pacienta, kterému lékaři podávají Remdesvir, se mírně zlepšil

„Cílem je, aby byl postupně odpojený od speciálního přístroje ECMO. Má plicní a srdeční pomoc. Lékaři vidí, že by postupně, ne dnes, mohl být s přístroje odpojen,“ vysvětlila Heřmánková.

Doktoři začali muži podávat lék v úterý. Celkem by měl dostat deset dávek, poslední 2. dubna.

Pacientovi v kritickém stavu selhaly plíce a k jeho záchraně nestačila ani plicní ventilace. Proto se lékaři rozhodli, že ho připojí na mimotělní oběh ECMO. „Tato léčba pacienta stabilizovala a umožnila mu přežít do té doby, než se k nám dostal lék,“ řekl už dříve ošetřující lékař, docent Martin Balík.

Pozastavená povolení

Firma Gilead Sciences poslala lék do Česka ze Spojených států. Později oznámila, že dočasně nebude vydávat další povolení k použití experimentálnímu léku Remdesivir.

Remdesivir Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.

Antivirotikum, které brzdí množení koronaviru, budou nyní dostávat jen těhotné ženy, děti a pacienti do 18 let.

„Podařilo se nám - vzhledem k tomu, jak velký tým jsme nasadili - vyhovět několika tisícům žádostí vlastně z celého světa. Ale za poslední dva týdny byl celý náš systém zaplaven stovkami nových žádostí v podstatě každý den,“ řekl pro Radiožurnál v úterý viceprezident Gilead Sciences Tomáš Cihlář.

Doplnil, že firma přechází k mechanismu rozšířeného využití. „A tam by to záviselo na tom, že by jednotlivá území a jednotlivé státy vyčlenily několik nemocnic nebo klíčovou nemocnici, která by byla spádová pro nejvážnější případy,“ popsal.