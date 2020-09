Slíbená dávka má být dostatečná na pár týdnů, říká Prymula. O dalším nákupu léku nemá informace

V Česku dochází lék remdesivir, kterým jsou léčeni pacienti s těžkým průběhem nemoci covid-19. Na problém upozornila Sekce nemocničních lékárníků. Ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že společnost Gilead Sciences, se kterou vláda spolupracuje, slíbila, že zabezpečí hrozící výpadek a do konce týdne přiveze nové dávky. Neví však, jestli má ministerstvo se společností uzavřenou smlouvu. Praha 17:23 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví uvedl | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký bude další postup potom, co dorazí poslední dávka, kterou bude financovat Evropská unie? Máte jako resort uzavřené nějaké smlouvy?

Teď ta dávka by měla být dostatečná na pár týdnů. A pak se budou řešit další programy, které tady jsou, protože ty už vyžadují spoluúčast finanční, nebo kompletní úhradu.

Nemocnicím v Česku dochází remdesivir. ‚Na tahu je ministerstvo zdravotnictví,‘ říká lékař Balík Číst článek

A tohle ještě tedy vůbec není vyřešené, například smluvně?

Já nemám tenhle detail. Remdesiviru jsem se věnoval předtím, když se zabezpečovaly dávky v rámci tohoto programu, a o dalších nákupech zatím informace nemám.

Do kdy se dá očekávat potvrzení, jak to bude s dodávkami dál?

To je poměrně jednoduchá věc. Důležitá je diskuse s tou konkrétní společností Gilead (Sciences). Já jsem dneska s nimi mluvil ohledně toho, jestli jsou schopni teď zabezpečit ten hrozící výpadek. A přislíbili, že do konce týdne tady ty dávky budou.

A až by tam byla finanční spoluúčast našeho státu, tak to by zase šlo přes tuto stejnou firmu?

To je výrobce tohoto produktu, takže tam participují, plus tam byli centrální programy, které šly přes WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn. red.), ale to budu muset ještě ověřit. To se mohlo za ty dva měsíce změnit.