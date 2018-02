Na základní školy se mají vrátit dílny a pozemky. 'Máme nedostatek učňů,' říká Babiš

Základní školy zřejmě znovu čeká povinná praktická výuka. Takzvané dílny by se v osnově škol mohly objevit během dvou let. Dohodli se na tom zástupci řemeslných spolků a cechů s premiérem v demisi Andrejem Babišem z hnutí ANO. Cílem je zvýšit atraktivitu klasického řemesla. Pomoct má taky zavedení mistrovských zkoušek a podpora duálního vzdělávání - tedy zapojení studentů do praxe. A to přímo ve firmách. Praha 6:40 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci při pracovní činnosti (ilustrační foto) | Foto: Lucie Maxová

Ivana Polášková pracuje už přes dvacet let jako krejčí v pražském salonu. Do svého týmu by ráda přijala další pomocnici. Jenže v oboru je pracovníků málo. Vyučeným krejčím zase podle ní chybí znalosti a praxe.

„Co chodím do velkoobchodu, tak se tam setkávám s mladými lidmi, kteří studují oděvní školy, ale co se týče toho šití, tak neumí vůbec nic. Oni nejsou schopni poznat ani materiál. Oni vědí, že chtějí satén, ale oni ho nepoznají. Takže si myslím, že na těch školách je to asi vážně problém,“ říká Radiožurnálu Polášková.

Propojit praxi se studiem by měl systém takzvaného duálního vzdělávání. Řemeslníci po něm volají už dlouhodobě, dodává předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

„Podstatné je začít motivovat firmy, aby se zúčastňovaly společně se vzdělávacími institucemi - s učilišti nebo odbornými školami - na bázi praktické výuky. S tím, že stát kompletně uhradí teoretickou přípravu. Firmy budou participovat na praktické přípravě. Na druhou stranu dostanou za to jednoznačné benefity daňového charakteru, odpisového charakteru, případně i investičního charakteru,“ popisuje Havlíček.

Babiš se změnami souhlasí

Se zavedením nových legislativních opatření souhlasí premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je nutné co nejdříve zvýšit atraktivitu řemesla.

„Duální vzdělávání - o tom tady mluvíme už dlouho. Propojení mezi vzděláváním a praxí - to určitě chceme. My samozřejmě potřebujeme, aby ve společnosti řemesla měly podstatně větší prestiž. Máme nedostatek učňů, kteří studují tyto profese. To je největší problém našeho hospodářství, že nejsou lidi, nejsou profese, které potřebujeme,“ tvrdí Babiš.

Dílny a pozemky do dvou let

Rozvoji tradičních řemesel by podle Asociace pomohlo taky opětovné zavedení praktické výuky do základních škol. Takzvané dílny nebo pozemky by se v osnově mohly objevit do dvou let, potvrzuje Karel Havlíček.

„Je to otázka legislativního zásahu. Toho, aby se během dvou let na školách začalo toto na povinné bázi učit. Student získá jakýsi respekt k hmotě, začne ho to možná bavit a bude přirozenou cestou motivován k tomu, aby šel na střední odbornou školu, kde už se prostě bude zdokonalovat,“ říká Havlíček.

Počet absolventů učňovských oborů v Česku dál klesá. Zatímco ještě v roce 2005 získalo výuční list skoro dvacet tisíc lidí, loni už to bylo jen zhruba 11 tisíc. Vůbec nejhorší je situace v oborech, jako jsou čalouníci nebo truhláři.

Právě počet vyučených čalouníků se za poslední tři roky snížil skoro o čtvrtinu. Loni obor dokončilo asi 30 studentů. Podobná je situace taky u řezníků nebo pokrývačů. A například obor kameník v loňském roce dokončili pouze dva lidé.