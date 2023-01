Data ukazují zvýšenou poptávku po práci některých řemeslníků. Chybí klempíři, pokrývači nebo kamnáři

Energetická krize zvedla zájem o práci některých řemeslníků. Lidé poptávají hlavně profese spojené se zateplením domů, fasád nebo třeba instalací tepelných čerpadel. Vyplývá to z dat největšího internetového tržiště pro řemeslníky. Jenže právě kvůli velkému zájmu musí lidé na zakázky čekat i několik měsíců. Souvisí to taky s nedostatkem řemeslníků na trhu. Chybí třeba i klempíři, pokrývači nebo kamnáři. Praha 11:50 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energetická krize zvedla zájem o práci některých řemeslníků (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vybral jsem si obor pokrývač proto, že jsem jednou u babičky se strejdou pomáhal opravovat střechu a nějak mě to bavilo,“ říká učeň ze druhého ročníku Střední odborné školy Jarov Filip Mašek.

To, co se ve škole naučil, už využívá taky v praxi na brigádách. „Mě nejvíc baví to, že celkově je střecha většinou improvizace. Samozřejmě musíme dodržovat kritéria, ale vždycky je ta práce trochu jiná,“ popisuje Mašek.

O práci nemá nouzi ani budoucí instalatér Mikoláš Papež. Při studiu si díky škole přivydělává.

„Já vlastně pracuju ve firmě pod hlavičkou školy. Taťka mi poradil, že instalatér je dobrý povolání a že z toho jsou dobrý peníze, tak jsem si řekl, že to zkusím a nakonec mě to baví,“ uvádí Papež.

Běžně vysoké platy

Jako instalatér si podle portálu Platy.cz může měsíčně vydělat i přes 40 000 korun hrubého. Takové ohodnocení přitom není u řemeslníků žádnou výjimkou. Podle ředitele školy v Jarově Miloslava Janečka se pracovníkům platové podmínky zlepšují.

„V průměru se dá říci, že řemeslník, který se nechá zaměstnat v nějaké firmě, tak bez problémů vydělává 40-50 tisíc měsíčně. Řemeslník, který pracuje sám na sebe jako OSVČ, tak může dosáhnout až na výdělek přibližně 80 tisíc měsíčně,“ upřesňuje Janeček.

Záleží taky na poptávce o danou profesi. Třeba na portálu NejŘemeslníci.cz vzrostl zájem domácností o instalaci solárních panelů během roku víc než dvojnásobně.

„Jsou to obecně chytré domácnosti nebo zateplení rodinných domů, kde ten meziroční nárůst je okolo 20-25 procent. Rozhodně počítáme, že i v roce 2023 tyto kategorie budou velmi žádané,“ říká výkonný ředitel firmy Martin Ekrt.

Jenže kvůli velkému zájmu musí lidé na některé zakázky čekat, často měsíce. Třeba na kamnáře se čekací lhůta počítá i na roky. Podle ředitele Janečka to souvisí s nedostatkem profesionálů v oboru.

„Skutečně kvalitní kamnáři - ať už se jedná o klasická kachlová kamna, anebo moderní topidla, mají svoje pracovní diáře plné i na dva roky dopředu,“ upozorňuje.

Kde chybí lidé?

„Velkým nedostatkem jsou řemeslníci tzv. střechařských oborů, což jsou klempíři, pokrývači, tesaři. Tam se čekací lhůty běžně pohybují kolem jednoho roku,“ dodává Janeček.

U některých profesí naopak poptávka klesá. Jde hlavně o řemeslné práce spojené se stavbou nebo rekonstrukcí domů a bytů. Důvodem je podle Ekrta z portálu NejŘemeslníci hlavně růst cen stavebních materiálů a taky dražší půjčky.

„Jde o dopady covidu a zvýšení poptávky, narušení odběratelsko-dodavatelských řetězců, válku na Ukrajině, energetickou krizi či obrovskou inflaci v komoditách. Poslední ránou bylo zvýšení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Takže trh s hypotékami se takřka zastavil, to financování už nedává pro velkou část lidí smysl,“ popisuje Ekrt.

Někteří řemeslníci přesto na trhu dlouhodobě chybí. Jde hlavně o obkladače, pokrývače nebo taky svářeče. Starší generace odchází do důchodu a mladým chybí praxe. Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo projekt rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, které by mohly zvýšit právě i počet řemeslníků na trhu.