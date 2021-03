Levínský: I ten 1,5procentní záchyt pozitivních ve firmách je obrovský, nemůžeme to bagatelizovat

Většina firem hlásí nízký podíl nákazy covidem, pozitivních testů měly podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy u 158 firem nanejvýš 1,5 procenta. Podle matematika z CERGE-EI René Levínského je to ale příliš mnoho. „Čísla jsou vysoká a je potřeba se na ně dívat v absolutních hodnotách, ne je bagatelizovat tím, že je to jedno procento. I to jedno procento je strašně moc,“ říká ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Praha 18:07 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Čísla jsou vysoká a je potřeba se na ně dívat v absolutních hodnotách, ne je bagatelizovat tím, že je to jedno procento. I to jedno procento je strašně moc.“ (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Levínský přiznává, že ani jako člen poradního orgánu vlády, tedy Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), nemá přesná čísla po týdnu testování v podnicích, takže čerpá pouze z médií.

„Když ale má Škodovka 36 tisíc zaměstnanců a najde 240 pozitivních lidí, tak je to moc. Vzpomeňte si, jak jsme se loni na jaře bavili o tom, že nesmíme mít pozitivních víc než 400 lidí denně. A teď máme v jediné firmě 240 a zdá se nám, že je všechno v pořádku. Přitom je ta britská varianta viru ještě nakažlivější,“ shrnuje.

Bezpečné firmy?

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj ovšem s nadsázkou říká: „Potom, co tady vidíme, když si to logicky srovnáme, tak se zdá, že se dnes firmy stávají nejbezpečnějším prostředím.“

A pokračuje: „Docela se obávám, že se zopakuje to, co tu bylo během Vánoc, že se nám lidé do podniků vrátí z Velikonoc a ty záchyty budou zas větší. Protože zejména u velkých firem nám vychází z testů i to, že v práci mají lidé po celou dobu na sobě ochranné prostředky, dodržují rozestupy a jsou testováni. Ale v soukromém životě se tohle rozhodně neděje,“ dodává Rafaj.

S tím ale nesouhlasí epidemiolog IKEMu, člen nové expertní Mezioborové rady pro epidemické situace a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal.

„Za prvé je to jedno z mála prostředí v zemi, které je otevřeno – máme zavřené školy, nefunguje kultura a podobně. Průmysl jsme ale vlastně nezastavili po celou dobu epidemie. A nejsme v úplně dobré situaci v epidemii,“ reaguje na Rafajova slova o tom, že zaměstnání je dnes nejbezpečnější prostředí v zemi.

Bezpečná firma je jen ta, která dobře testuje kvalitními testy, má dobrou frekvenci odběrů a zároveň minimální záchyt. A pak ta, která všechny pozitivně otestované rychle odešle do izolace a vytrasuje všechny jeho kontakty. „Takto bych nazval bezpečný provoz – a nejsem si jistý, že se tak úplně děje.“

Smejkal: Musíme pomoci malým firmám

Smejkal nesouhlasí ani s tvrzením vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), podle kterého situace v průmyslu není žádná katastrofa. „Nesouhlasil bych, že ten jednoprocentní záchyt, který se potvrdil po jednotýdenním antigenním testováním, je nízký a že úplně odráží současnou situaci.“

Podle epidemiologa potřebujeme testovat kvalitnějšími testy a s větší frekvencí. „Asi to není otázka velkých firem, ty si to testování dovolit mohou, protože to taky dělají už dlouho a mají zkušenosti. Pomoci musíme malým firmám, rozhodně i finančně, protože to pro ně je zátěž. Tam těch infekcí bude pravděpodobně taky víc,“ dodává Petr Smejkal ve Speciálu Plus.