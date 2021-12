Koronavirus, tornádo i volby. Připomeňte si končící rok 2021 s fotoreportéry iROZHLAS.cz

Konec roku s sebou obvykle nese čas k rekapitulaci. Nejinak tomu bylo v případě fotoreportérů serveru iROZHLAS.cz. Tedy vlastně vždy jednoho, jelikož se letos v květnu vystřídali. Projděte si rozsáhlou retrospektivu toho, co svými fotoaparáty zachytili. Nejde o průřez všeho, co stálo v končícím roce za zmínku, ale toho, co zvládli zaznamenat a stojí za to se o to podělit.

