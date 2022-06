Za rok uplynulý od řádění tornáda investovala Moravská Nová Ves do obnovy majetku tolik peněz, kolik za investice utratila celkově za posledních 12 let. Zatím do oprav a úprav souvisejících se škodami způsobenými tornádem dala 170 milionů korun, stavby a úpravy za dalších 200 milionů ještě plánuje.