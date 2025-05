Řepce se letos nedaří. Někteří zemědělci už ji zaorali, nevyplatilo se jim o ni pečovat

Nejhorší úrodu řepky za poslední roky letos předpovídají zemědělci napříč Českem. Kvůli výkyvům počasí a škůdcům málo narostla a také méně kvete. Už teď odhadují, že přijdou o miliony korun. Někde řepku farmáři dokonce zaorali, protože nemělo smysl o ni dál pečovat. Zdislavice 22:41 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní úroda řepky olejky může oproti předchozím rokům spadnout na polovinu | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Samozřejmě na to mělo vliv počasí, které je, a největší deficit je teď na jaře, kdy ty srážky jsou prakticky minimální. Řepka je pro podniky jako my hlavní tržní plodina. A bude nedostatek i slámy, protože my používáme řepkovinu na stlaní pod dobytek,“ popisuje Karel Růžek, předseda Výrobně-obchodního družstva Zdislavice.

Odhaduje, že výnosy budou o třetinu až polovinu nižší. „Ty šešule jsou daleko od sebe po těch květech a malinkaté, tenké, takže vlastně už to zrníčko vevnitř se nevytvoří, nemá kde. Takže to už je teď základ toho, že ten výnos tam bude špatný,“ vysvětluje.

Podle Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin je na vině sucho, přízemní mrazíky a taky škůdce blýskáček. To potvrzuje také agronom Jindřich Štyks z Agropodniku Košetice. Tento podnik má řepku na 350 hektarech na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny.

„Pravděpodobně hlavním důvodem bude absence insekticidu, který by vyřešil výskyt blýskáčka, který už v loňském roce byl extrémní. A letos se to zopakovalo. Další možností je veliké sucho a možná něco způsobily nějaké přízemní mrazíky,“ myslí si.