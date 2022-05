Na českých polích by se mohlo objevit více řepky. Důvodem jsou její tenčící se zásoby na Ukrajině

Na polích teď žlutě kvete řepka olejná – v posledních letech ale lánů s touto olejninou ubývá. Podle Českého statistického úřadu zabírá plodina 14 procent orné půdy, před osmi lety to byla ještě pětina. To se ale může změnit s válkou na Ukrajině, která má vliv na cenu řepky a tedy i na cenu jedlého řepkového oleje. Praha 15:37 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řepka olejná se používá k výrobě jedlého oleje a jako biosložka do nafty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vzhledem k tomu, že je Ukrajina třetím největším exportérem řepky na světě, se jí i na Evropský trh dostane menší množství,“ říká Radiožurnálu mluvčí Agrární komory Barbora Pánková, podle které ubylo pěstované řepky v celé Evropě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na českých polích by se mohlo objevit více řepky

Ovšem právě její nedostatek povede podle agrárního analytika Petra Havla k tomu, že se zemědělci k pěstování řepky vrátí. „Olejniny se stanou minimálně na příští dva až tři roky nejlepší, nejlukrativnější plodinou v českém zemědělství,“ říká.

Zdražení jídla v minulosti vedlo k revolucím, varuje v reakci na vysoké ceny pšenice vědec Trnka Číst článek

Česko je ale na jaře v porovnání s Evropou výrazně žlutější. I když výměra řepky v Česku poklesla na 14 procent, stále je to podle Eurostatu zhruba dvakrát víc než evropský průměr.

V Česku pěstují tuto olejninu především velké koncerny. „Velké zemědělské podniky pěstují třeba tři hlavní plodiny, kdežto spousta našich členů se věnuje i pěstování i méně výnosných a méně obvyklých plodin, jako je třeba pohanka, mák, kmín a podobně,“ říká za malé farmáře Šárka Gorgoňová z Asociace soukromých zemědělců.

Řepka olejná se používá k výrobě jedlého oleje a jako biosložka do nafty. Pěstovat se v českých zemích začala v první polovině 19. století. Před deseti lety podle výpočtů Výzkumného ústavu zemědělské techniky skončila v naftě skoro polovina vypěstované řepky.

V dnešní době je to třetina. „V minulosti jsme, nevím proč, došli k názoru, že se řepka především používá jako biosložka do pohonných hmot. To není pravda. Dominantně se u nás využívá k výrobě rostlinných jedlých olejů,“ říká agrární analytik Petr Havel.