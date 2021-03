„Pán vypadá hodně špatně. Včera krvácel z dutiny ústní. Saturačně se sice drží dobře, ale jinak je to zlé. Už jsem mluvil s dcerou a říkal jsem jí, že to zřejmě nepřežije,“ popisuje jeden z přítomných lékařů stav 72letého pacienta. Po dvou týdnech na jednotce intenzivní péče nejevil známky zlepšení, špatný konec proto tušila i rodina, která se za ním přišla rozloučit už během víkendu.

„Začátky pro mě byly hodně těžké. Na dětském pacienti neumírají skoro vůbec, tady ale umírají opravdu hodně a na to si člověk jen tak nezvykne. V prosinci jsem si musel vzít alespoň týden dovolenou, abych se z toho trochu probral. Pak už to bylo lepší. Řekl bych, že se ze mě postupně stal trochu cynik, ale člověk se s tím musí nějak poprat,“ říká pro iROZHLAS.cz pediatr z dětské JIP Vojtěch Balatka.

Umírají stále mladší

Stejně jako ve většině ostatních krajů, i v Ústeckém se počty pacientů s koronavirem v posledních týdnech rychle zvyšují. Zatímco v pondělí byla volná lůžková kapacita na covidových jednotkách ARO a JIP v Ústeckém kraji na 12 procentech, ve středu to bylo devět procent.

S velkým náporem se potýká také Masarykova nemocnice, kde se počet pacientů s koronavirem od poloviny února zdvojnásobil na zhruba 200. Většina z nich jde nejprve na standardní oddělení, kde je lékaři připojí na kyslík. Teprve při dalším zhoršení stavu končí na jednotce intenzivní péče. Někteří ale přijedou v tak vážném stavu, že míří ze záchranky rovnou na JIP.

„Je to stupňující se tlak. Člověk si myslí, že uplynulý týden byl ten nejhorší, ale ono je to pořád stejné, nebo o něco horší. Poznáme to hlavně na počtu příjmů na standardním oddělení, kde minulý víkend zaznamenali rekordy – za jeden víkendový den přijali přes 25 nových pacientů, což je opravdu hodně. Znamená to, že lékaři celou službu sedí v ambulanci, kam jim jedna záchranka za druhou přiváží nové pacienty,“ říká od svého pracovního stolu Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP ústeckého infekčního oddělení.

Během druhého březnového víkendu ústecká nemocnice dohromady přijala celkem 40 nových pacientů. V neděli večer proto museli zprovoznit další covidovou jednotku, díky které se kapacita rozrostla o dalších 35 míst.

O zřízení nového covidária v pondělí informoval primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý, který zároveň upozornil na přibývající počet hospitalizovaných lidí v mladším věku – zatímco v listopadu byl průměrný věk pacientů s covidem 70 let, v současnosti to je 66 let. Podle Dlouhého na to má vliv především očkování v domovech pro seniory, pro lidi vyššího věku je ale nemoc stále nejvíc riziková.

„Vidíme, že umírají mladší ročníky. Ze začátku to byli hlavně starší 80 let, teď to jsou ti ve věku mezi 50 a 70 lety. Stále mezi nimi převažují lidé s obezitou, hypertenzí a cukrovkou, i v této věkové kategorii se ale najdou tací, kteří jsou zcela zdraví, sportují, nikdy žádný větší zdravotní problém neměli. Byli tu i lidé ve věku mezi 40 a 50 lety, kteří nebyli obézní – třeba otužilec, který říkal: ‚Nikdy jsem si nemyslel, že by mě to mohlo takhle skolit.‘ Tito lidé ale zaplaťpánbůh dopadli dobře,“ říká 34letý infektolog, který vede infekční JIP od roku 2017.

Na otázku, kolik je nejmladšímu pacientovi, který u nich aktuálně leží, po nahlédnutí do seznamu hospitalizovaných odpovídá: „Nejmladší tu teď máme ročník 1982.“

Hynek Bartoš vede JIP ústeckého infekčního oddělení od roku 2017 | Foto: Eliška Kubátová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚To jsme předtím nevídali‘

Spolu s Hynkem Bartošem jsou přes den na JIP další tři lékaři – kromě infektoložky i dva pediatři, kteří přišli vypomoct na infekční v době podzimní vlny epidemie a prozatím zde zůstávají.

Může se zdát, že čtyři lékaři jsou na zhruba 15 pacientů hodně, ve skutečnosti to tak ale není, jak říká pediatr Balatka. Kromě práce na JIP vedoucí lékař chodí kontrolovat také zhoršující se pacienty na standardní oddělení, která jsou v patrech nad JIP a v dalších prostorech nemocnice. To je dohromady zhruba 100 lidí, jejichž stav se může rychle změnit tak, že bude vyžadovat intenzivní péči.

Už krátce po ranní poradě je jisté, že „z patra“ na JIP dorazí další covidový pacient. O půl dvanácté zvoní telefon znovu – volají ze standardního oddělení, že na jipku potřebují přesunout také „objemnějšího“ pacienta ve věku kolem 50 let, jehož stav se náhle zhoršil.

Za dlouhým pracovním stolem, který slouží jako hlavní koordinační centrum oddělení, se okamžitě rozbíhá bouřlivá debata. Jaké pokoje jsou volné a připravené k tomu, tam nové pacienty umístit? A který z nich má na JIP dorazit jako první? Rozhodnuto je po pár minutách – první musí přijít muž, kvůli kterému ze standardního oddělení před chvílí volali.

V přímém přenosu se tak ukazují důsledky nakažlivější britské varianty koronaviru, se kterou se situace v nemocnicích v některých ohledech proměnila. Nejenže počet nakažených narůstá výrazně rychleji, což dostává zdravotnictví na hranu kapacit, u některých pacientů se navíc zdravotní stav mění mnohem překotněji.

„Pozorujeme, že to je rychlejší. Někdo, kdo vypadá dobře, může za dva tři dny skončit ve velmi špatném stavu tady u nás. Dříve se pacienti zhoršili až po dvou týdnech od začátku příznaků, teď ale přicházejí zhruba šestý sedmý den od začátku příznaků a musí být připojeni na HFNO (přístroj s vysokým průtokem kyslíku – pozn. red.) nebo na ventilátor, což jsme předtím nevídali,“ podotýká Bartoš.