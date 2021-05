ONLINE: V pátek přibylo 454 případů. Je to nejméně nakažených od konce srpna během všedního dne

V Česku v pátek přibylo 454 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 217 méně než před týdnem. Za všední den je to nejnižší denní přírůstek počtu nakažených od loňského konce srpna. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 000 obyvatel bylo v pátek 32. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Praha 8:55 29. 5. 2021 (Aktualizováno: 9:30 29. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít