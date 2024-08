Reportéři 168 hodin přejdou do jiných pořadů České televize, Fridrichová si vzala týden na rozmyšlenou

Všichni reportéři zrušeného publicistického pořadu 168 hodin přejdou do jiných relací České televize (ČT). Dosavadní moderátorka a dramaturgyně pořadu Nora Fridrichová, která dostala od vedení redakce zpravodajství a publicistiku nabídku věnovat se sociálním tématům, si vzala týden na rozmyšlenou, oznámila mluvčí České televize Vendula Krejčová. Kvůli zrušení pořadu 168 hodin se v pondělí mimořádně sejde Rada ČT. Praha 21:18 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká televize uvedla, že se dohodla s reportéry pořadu 168 hodin na dalším působení v redakci. „Vedení redakce zpravodajství a publicistiky nabídlo členům týmu 168 hodin další působení v rámci jiných formátů a relací. Všichni reportéři nabídnuté pozice uvítali a nastoupí do nich postupně již od příštího týdne,“ uvedla Krejčová. Působit budou v pořadech Reportéři ČT, Newsroom či Černé ovce.

Fridrichová dostala nabídku věnovat se sociálním tématům a podle mluvčí ČT si vzala týden na rozmyšlenou. Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal v tiskové zprávě uvedl, že veřejnoprávní televize chce dát větší prostor sociálním tématům, kterým se Fridrichová věnovala nejen v České televizi, ale i v dalších svých aktivitách. Zmínil témata samoživitelek nebo dětí z chudých rodin.

26:07 Ředitel České televize si chce udržet křeslo i po volbách, proto končí 168 hodin, míní Kundra Číst článek

Nová pozice by podle něj umožnila Fridrichové věnovat se těmto otázkám na širší ploše, do hloubky a systematicky. Sociální tematika ve vztahu k politice a ekonomice by měla být mnohem častěji zastoupena v pořadu ČT Bilance a časem i v nových publicistických formátech, které ČT připravuje, dodal.

Generální ředitel České televize Jan Souček jako důvody ukončení pořadu uvedl opakované porušování závazných pravidel při zpracování reportáží a nepřijatelný způsob konverzace Fridrichové s bývalým zaměstnancem ČT Markem Wollnerem.

Fridrichová těmto důvodům nevěří, označila je za fráze. „Děje se to podle mě jen proto, že teď ČT včetně vedení zpravodajství zkouší vysvětlit krok, kdy poměrně krvavě z ničeho nic zastavila pořad kritický k politikům,“ řekla v rozhovoru pro aktuální vydání týdeníku Respektu.

Pořad podle ní přežil 18 let díky managementům, které ho chtěly chránit a podporovat. „Pro které byl dobrým pořadem a značka 168 hodin pro ně byla dobrou značkou. Teď je tu management, který ho chránit nechce,“ dodala.

Pořad 168 hodin vysílala ČT od roku 2006. Za dobu své existence odvysílal na 3500 reportáží. V minulém roce měl průměrnou sledovanost 533 000 diváků a díval se na něj zhruba každý šestý Čech se zapnutou televizí.