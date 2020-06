Je to jen mediální pozlátko, nebo Řeporyje z působení excentrického starosty skutečně těží? Server iROZHLAS.cz se to vydal zjistit přímo do pražské městské části na západ od metropole. Té už druhým rokem vládne bývalý bulvární novinář Pavel Novotný z ODS.

„Dobrý den, pane Novotný,“ jdu mu vstříc. „To jste vy,“ odpovídá pobaveně. Na naši výpravu jsme ho upozornily telefonicky. Do masny si skočil na oběd. „Tady jsem šťastný,“ říká hned potom, co si objedná šunkofleky s okurkou a malinovku v PET lahvi. Obvykle sem prý chodí na snídani, dnes to ale nestihl. „Na snídani?“ opakuji po něm nevěřícně. „Ano, na snídani, na koleno s malinovkou a s houskou. Světlou,“ zdůrazní.

Když dojdeme k hlavní silnici, rozhlédnu se. Potraviny, malířské potřeby, řeznictví. Volba je jasná. „Dobrý den, jsme z Českého rozhlasu a děláme tu reportáž o panu starostovi,“ hlásím ve dveřích masny. Přes plexisklo si nás prodavačka změří přísným pohledem. „Na to nemám čas, mladá paní,“ nechce se s námi bavit. „Myslím, že tady něco dělá, ale to je můj názor,“ hodí nám po naléhání alespoň drobek.

Dřív podle ní místní trápily vraky aut v ulicích, teď je to třídírna odpadu, kterou Praha plánuje postavit poblíž, nebo polorozpadlé nádraží. „Starosta se ale snaží všechno řešit. Pracuje hlavně večer, přes den mluví s lidmi. Hodně za ním i chodí, vyhradil si pro ně čtvrteční odpoledne. Dal také k dispozici svůj telefon i facebook,“ popisuje. To nám stačí. „Půjdete rovně, pak doleva a vyjdete hned u nádraží,“ loučí se s námi ředitelka mateřské školy.

Hovor se stočí také na vlasovce. Počáteční rozpaky okolo stavby památníku prý Schreierová překonala díky vyprávění řeporyjských pamětníků. „Ve škole nám přece za komunismu lhali. Je to vkusná a hezká věc, ale i tak to je riskantní. Málokdo by do toho šel,“ líčí.

Ví, o čem mluví. Byla totiž jednou z těch, kdo Pavla Novotného před lety do tamní mateřské školy přijímal. „Znám ho od dětských let, znám i celou jeho rodinu,“ pokračuje žena s pronikavě modrýma očima. Když se ptám, jestli nemá kvůli Novotného protiruské rétorice strach, projeví se její ochranitelský pud. „Osobně se nebojím, ani ve školce. Ale bojím se o něj. Má rodinu a děti, některé věci jsou riskantní.“

Tam už – mezi červenými vraty a s mobilem u ucha – čeká ředitelka Lenka Weignerová. Má naspěch. Za chvíli musí asistovat u focení deváťáků a do toho řeší zablokovaný vjezd do školního areálu. „Tady nemůžete stát, musí to být průjezdné pro hasiče a záchranku,“ vysvětluje v rychlosti do telefonu. Vyřízeno.

Devětatřicetiletý Novotný začínal v deníku Mladá fronta Dnes, poté se dal na dráhu bulvárního novináře. Působil jako šéfredaktor časopisu Spy, webů super.cz či extra.cz. Do ODS vstoupil v roce 2002, o osm let později byl zvolen do zastupitelstva pražských Řeporyjí, kde dlouhodobě žije. Od roku 2018 tam zastává post starosty, v komunálních volbách získal nejvíce hlasů. Mezi jeho nejvýraznější akce patří boj proti vrakům či nelegálním ubytovnám. Největší rozruch však vyvolal, když loni oznámil záměr postavit pomník Ruské osvobozenecké armádě, tedy takzvaným vlasovcům. Sám o sobě prohlašuje, že je populista a profesionální vyděrač. Novotný je ženatý a má dvě děti.

„Je to takový zvíře, co na srdci, to na jazyku. Já ho mám ale ráda, protože se za nás dokáže postavit,“ říká o Pavlu Novotném místní seniorka odpočívající na kamenné zídce, kterou míjíme cestou do řeporyjské základní školy.

Během oběda prohodíme ještě pár slov, pak Novotný skrz výlohu řeznictví zaostří na trojici blížící se z protějšího kopce. „To jsou moji místostarostové. Byli na obhlídce se stavebním referentem,“ poučí mě.

Neváhám a loučím se. Beztak jsme domluveni na odpoledne. „Pan Novotný tvrdí, že nekrade a je transparentní, proto se mu s Piráty dobře spolupracuje. Je to pravda?“ ptám se napřímo. „To můžu jedině potvrdit. Kdyby to tak nebylo, nemohla by tahle koalice existovat,“ reaguje pirátská místostarostka Řeporyjí Lucie Seguin.

Občanští demokraté v čele s Novotným tu před dvěma roky s přehledem vyhráli. V komunálních volbách získali skoro třetinu všech hlasů a spolu s koalicí Pirátů a Zelených obsadili ve zdejším jedenáctičlenném zastupitelstvu hned šest křesel. Předtím spolu osm let spolupracovali v opozici. Kdo bude vládnout, bylo tehdy jasné.

Na oběd do řeporyjského řeznictví přijel Pavel Novotný na elektrokole | Foto: Michaela Danelová, zdroj: iROZHLAS.cz

„Věděl jsem, do čeho jdu, nebo jsem měl alespoň tušení. A on o to stál,“ navazuje druhý místostarosta David Roznětinský, tentokrát zástupce Zelených. Modro-černo-zelenou koalici doplnil ještě zástupce hnutí ANO.

Že by Novotného mediální masáž zastínila práci celé koalice, si Roznětinský nemyslí. „Co se týče třeba vraků, to si vzal za své. Velice poctivě to vyřešil. Dokázal navázat spolupráci v rámci galaxie,“ dostává se k první Novotného výraznější akci. Pro vysvětlení: s nepojízdnými auty překážejícími v ulicích se Řeporyje popraly svérázným způsobem. Přes noc se vraky objevily v křižovatce a policie je tak musela odtáhnout. „Asi mimozemšťani,“ vysvětloval to loni Novotný. Že by na tom měl podíl, popřel. Šlo by totiž o nezákonné nakládání s cizím majetkem. „Mediální tváří Řeporyjí je jednoznačně starosta a nemám dojem, že by nám to nějak škodilo. Určitě se tady najdou lidi, kterým to nevyhovuje, ale já o nikom nevím,“ uzavírá Roznětinský.

Místostarosty necháváme vlastnímu osudu a noříme se do útrob obce. Nejdříve míříme na nádraží. „Je to teprv pár dní, co jsme ho od Prahy za korunu koupili. Mám z toho obrovskou radost,“ chlubil se nad šunkofleky starosta. Poblíž oprýskané secesní budovy, která se má proměnit v komunitní centrum, narážíme na dvě postávající ženy. Mámu s dcerou.