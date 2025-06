Reputaci Sokola jsme už napravili. Teď čekáme na návrat zadržených milionů, říká starosta Chlumský

Česká obec sokolská bude o víkendu vybírat nové vedení. Do čela přitom kandiduje pouze současný starosta Martin Chlumský. Proč není více zájemců? Jak fungování a ekonomiku Sokola poznamenala kauza zpronevěry za desítky milionů korun? Daří se lákat nové členy? A co nabízí páteční Noc sokoloven? Tomáš Pancíř se zeptal současného starosty sokolské obce Martina Chlumského. Praha 20:20 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jste jediným kandidátem na starostu. Čím to je, že nemáte protikandidáta?

Jedním z důvodů, proč není více kandidátů, je, že si všichni uvědomují, že jde o velmi náročnou a odpovědnou pozici. Nicméně bych si přál, abych v dalších volbách bylo kandidátů více, protože je to vždycky lepší pro organizaci jako takovou.

Věříme, že podobná kauza už nehrozí. Mechanismy jsme nastavili velmi přísně, ujišťuje starosta České obce sokolské Martin Chlumský

Vy jste převzal vedení Sokola před rokem a čtvrt, a to po kauze, kdy bývalá asistentka bývalé starostky zpronevěřila desítky milionů korun a potom spáchala sebevraždu. Co všechno se od té doby ve vnitřním fungování změnilo?

Nejdříve jsme museli velmi rychle stabilizovat celou situaci. Komunikovat, jak budeme dál postupovat. Intenzivně jsme komunikovali s našimi partnery, ať už institucionálními nebo marketingovými. Museli jsme zavést celou řadu kroků, které napravovali poškozenou reputaci České obce sokolské. To všechno za velmi intenzivních příprav na naši hlavní sokolskou událost – všesokolský slet, který se konal čtyři měsíce po vypuknutí kauzy.

Jste si v tuto chvíli naprosto jistí, že to, co se dělo tehdy, už se nemůže opakovat?

Jsem přesvědčen, že jsme nastavili všechny mechanismy. Ať už jde o kontrolu platebních příkazů, o vymáhání směrnic nebo proškolování zaměstnanců. Nastavili jsme to natolik přísně, že věříme, že šance, aby se to opakovalo, je minimální.

V jaké kondici Sokol aktuálně je?

Sokolu se daří. Máme to potvrzeno daty. Nechali jsme si udělat výzkum, který nám jasně ukazuje, že vnímání Sokola je pozitivní. I přes to, co jsme zažili, se reputace výrazně zlepšila. Zásadním faktorem, který k tomu přispěl, byl i úspěch všesokolského sletu. Byla to hojivá náplast na rány, které jsme utržili.

Škody způsobené zpronevěrou jsou kolem 46 milionů. Je to definitivní částka, nebo se to ještě v průběhu vyšetřování nějak změnilo?

Částka skutečně zůstává. Policii se ale během vyšetřování podařilo zadržet více jak 11 milionů v hotovosti, což jsou finanční prostředky, o které nyní usilujeme, aby se nám vrátily. Tím by se celková škoda, která spolku vznikla, snížila.

Jak jste daleko ve vašem úsilí?

V tuto chvíli velmi intenzivně komunikujeme prostřednictvím našich právních zástupců s vyšetřovateli. S dílčími postupy seznámíme delegáty a vyslance během zítřejšího sjezdu. Kdy bychom peníze mohli získat, ale nevíme. Nicméně je nepochybné, že naprostá většina těchto finančních prostředků skutečně náležela České obci sokolské. Tudíž oprávněně očekáváme, že nám bude naprostá většina vrácena.

Mluvíme o penězích v hotovosti. Před rokem jste ale mluvil i o movitém majetku, který zůstal po bývalé asistence. Jaká je šance, že i z toho byste nějaké peníze dostali?

Pokud je mi známo, tak policie řeší, jakým způsobem tyto věci zpeněžit, protože jsou nepochybně výdobytkem trestné činnosti. Ale více detailů nemohu v tuto chvíli ze strategických důvodů sdělovat...

Vy jste vloni mluvil také o tom, že škodu pravděpodobně budete vymáhat od bývalých statutárních zástupců Sokola, tedy po bývalé starostce a bývalém jednateli. Podnikli jste už nějaké právní kroky?

Abychom mohli učinit kroky v občanském sporu, je zásadní, aby bylo ukončeno vyšetřování ze strany policie. Bez trestní části nedává úplně smysl otevírat občanskoprávní spor. Jsme přesvědčeni o tom, že oba dva bývalí statutární zástupci odpovědnost mají, bude to ale samozřejmě muset následně prokázat soud.

Jak konkrétně zpronevěra 46 milionů poznamenala fungování Sokola? A v jakém stavu jsou sokolovny a kdy začne plánovaná rekonstrukce Tyršova domu v Praze? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.