Zahraniční řidiči loni v Česku zavinili přes 6000 nehod. Pro poškozené je vymáhání škody složitější

Každoročně řeší policie v Česku zhruba sto tisíc dopravních nehod. Jsou mezi nimi i střety, které zaviní řidiči ze zahraničí. Zatímco u nehody mezi tuzemskými šoféry pomůže s vyřízením škodné události pojišťovna, u té, kterou zavinil cizinec, je nahlášení a náhrada škody složitější. Nejvíce nehod, celkem přes 1600, zavinili řidiči z Ukrajiny. Hned za nimi jsou řidiči ze Slovenska. Ilustrační foto

Jeden takový střet, který zavinil řidič z ciziny, se stala v úterý na Písecku.

„K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič kamionu cizí státní příslušnosti jel ve směru od Orlíku a na křižovatce nedal přednost řidiči nákladního vozidla, které přijíždělo zleva od Písku,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzcová.

Podle policejních statistik loni zavinili řidiči ze zahraničí v Česku přes 6000 dopravních nehod. Zemřelo při nich 38 lidí, tedy o deset méně, než při nehodách způsobených cizinci v roce 2019.

„Nejvíce nehod, celkem přes 1600, zavinili řidiči z Ukrajiny. Hned za nimi jsou řidiči ze Slovenska, kteří stojí za více než 1100 nehodami. Pak následují řidiči z Polska či Rumunska,“ uvádí mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Řidič, kterého nabourá cizinec, by si měl pořídit co nejvíce fotografií z místa nehody a ideálně mít i svědka. Při škodě do 100 000 Kč stačí sepsat euroformulář.

„Pokud je škoda nad 100 000 korun, na místě je někdo zraněný, nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby, pak je nutné volat Policii České republiky. Pokud není motorista schopen se s druhým účastníkem nehody domluvit, kupříkladu kvůli jazykové bariéře, je dobré policii volat také,“ vysvětluje mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Nová.

Pomůže zelená karta

Složitější může být řešení škody s pojišťovnou. Česká kancelář pojistitelů proto doporučuje, aby si lidé ofotili zelenou kartu vozu, který řídil viník nehody. Škodu pak musí nahlásit právě kanceláři pojistitelů.

„Díky mezinárodnímu zelenokaretnímu systému má i zahraniční řidič ve své zelené kartě uvedenou svou pojišťovnu. Je ale potřeba zjistit, kdo tuto pojišťovnu zastupuje v České republice. K tomu slouží právě Česká kancelář pojistitelů, která pro poškozeného zajistí kontakt na zastupující společnost a pomůže s vyřízením,“ doplňuje Nová.

Pokud se poškozený řidič nedozví jméno pojišťovny, u které je cizinec pojištěný, nebo viník nehody nevlastní zelenou kartu, je zapotřebí znát alespoň registrační značku auta cizince. To stačí k tomu, aby Česká kancelář pojistitelů pomohla náhradu škody po nehodě vyřídit.