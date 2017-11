Řešení by mohla být i úřednická vláda, řekl po setkání se Zemanem Bělobrádek. Babiše nepodpoří

Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem zopakoval předseda Bělobrádek, že lidovci míří do opozice a menšinovou vládu hnutí ANO nepodpoří.

„Vítězem voleb je ten, kdo má přes 50 % mandátů nebo kdo je schopen přes 50 % mandátů sestavit na podporu menšinové vlády,“ řekl Bělobrádek novinářům.

Bělobrádek kritizoval před novináři vítězné hnutí ANO a jejího předsedu Andreje Babiše kvůli tomu, že o kabinetu nevyjednává a nepředložilo ani návrh na uspořádání Sněmovny.

„Neustále jsme v pozici, že odcházíme do opozice, protože nebyly splněny základní podmínky, ani jsme nebyli vyzváni,“ řekl Bělobrádek. Babiš tím, že trvá na své menšinové vládě a lpí na funkci premiéra, blokuje podle něho další jednání. „To podle nás není konstruktivní,“ podotkl šéf lidovců.

Pro Okamuru lidovci hlasovat nebudou

Hnutí ANO obhajuje skládání menšinové vlády tím, že koalici po úvodním vyjednávacím kolečku všechny ostatní strany odmítly. Po splnění konkrétních podmínek jsou ochotni menšinový kabinet podpořit komunisté. Ani dohromady ale nemají nadpoloviční většinu hlasů ve sněmovně.

Podle Bělobrádka by byla přijatelná varianta polopolitické nebo úřednické vlády, která by odstranila nynější pat.

Koho KDU-ČSL podpoří do čela Sněmovny, to zatím není jasné. Existuje i možnost, že nikoho. Předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek zdůraznil, že do funkce místopředsedy dolní komory lidovci nedají hlas kandidátovi SPD Okamurovi. Lidovci připouští, že tyto pozice mohou být čtyři jako v minulém volebním období, nebo o jednu více.

Lidovci v říjnových sněmovních volbách část voličské přízně ztratili. Přišli o čtyři mandáty, bude je zastupovat deset poslanců.