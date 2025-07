Řešení trampingu na Kokořínsku. ‚Kempů potenciálně určených k likvidace je asi 64,‘ říká odborník

Tramping má v ČR dlouhou tradici. V Chráněné krajinné oblasti na Kokořínsku se z něj ale stává spíš chataření. V oblasti je přes 100 trampských kempů. Některé mají dopad na tamní přírodu. Na ministerstvu životního prostředí tak vznikla odborná skupina, která v úterý představila, jak problém trampingu na Kokořínsku řešit. „Potenciálně je k odstranění určených 64 kempů,“ říká v rozhovoru její vedoucí Jiří Hošek z Agentury ochrany přírody a krajiny. Rozhovor Praha 22:06 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Jiřího Hoška byla naprostá většina trampských nocovišť v podobě tzv. černých staveb typu chat a srubů zlikvidována (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je teď na Kokořínsku situace s trampskými kempy?

Pokud bych to měl vyjádřit v číslech, tak naše odborná skupina pracovala se souborem 138 identifikovaných trampských nocovišť. Měly různou podobu – od evidentních nelegálních staveb typu srubů až po prosté ležení někde pod skalním převisem. Z těchto 138 kempů bylo během posledních měsíců a let zlikvidováno už 39.

Pracujeme se souborem necelých sto kempů. Další čtyři kempy patří mezi zcela jednoznačně nepřijatelné a budou odstraněny v nejbližší době. Z toho zbytku potom zhruba dvě třetiny, tedy asi 64 kempů, jsou potenciálně určených k odstranění, protože s nimi nesouhlasí buď ochrana přírody, nebo vlastník lesa, anebo archeologové. Je ale možné o nich ještě jednat.

U zbylých 31 kempů není v tuto chvíli žádný rozpor ani s ochranou přírody, ani s vlastnickými právy nebo se zákonem o lesích, ani s archeology. Tyto kempy by měly být v nejbližší době pravděpodobně legalizovány. Rozhodně bude zahájen proces jejich legalizace.

Specifický fenomén

Jak a podle čeho rozhodujete, jestli jsou ta někdy úhledná a někdy nevzhledná tábořiště pod pískovcovými převisy nebo blízko nich součástí kulturního dědictví, nebo zamořují přírodu?

Je potřeba říct, že tramping jako takový je skutečně objektivně součástí kulturního dědictví našeho státu. Je to naprosto specifický fenomén, který je tady s námi přes sto let. Na základě odborných stanovisek Etnologického ústavu Akademie věd ČR nebo Národního památkového ústavu je zcela zřejmé, že to je jakási kulturní hodnota, která se má zachovat.

To ale neznamená, že budou zachovány všechny jeho projevy. Jak jste říkala, některé jsou nevzhledné, některé vzhledné. To však není základním kritériem pro přijatelnost, ta kritéria jsou někde jinde. Ochrana přírody má kritéria taková, že buď ten kemp, respektive ta činnost na tom kempu, je v rozporu s předměty ochrany konkrétního chráněného území, či nikoliv.

Vlastník lesa například zohledňuje požární bezpečnost, archeologové samozřejmě mají kritérium v tom, jestli je dotčená archeologická situace. Pokud se jí to nedotýká a nejsou pod tím převisem žádné výkopy, tak ani archeologové nemají námitky.

Když se sesypou všechna tato stanoviska na hromadu, tak z toho potom vyleze v rámci rozhodovací tabulky, jestli je daný kemp přijatelný, nebo nepřijatelný. Musím říct, že se určitě nebavíme o tzv. černých stavbách. Pokud na Kokořínsku existovaly jakési černé stavby typu chat a srubů, tak naprostá většina případů byla součástí těch již zlikvidovaných kempů.

To, co jste tady popsal, je tedy vaše doporučení do budoucna. Bude se o něm ještě diskutovat, nebo už jde o konečné rozhodnutí?

Ne, ta naše odborná skupina skutečně není skupina, která by formálně mohla cokoliv rozhodnout. Byli jsme zřízeni k tomu, abychom popsali situaci a navrhli způsoby řešení. Ty jsou v zásadě jasné. Buď bude ten který kemp zlikvidován, protože není možné ho legalizovat, anebo bude legalizován. Neexistuje žádná třetí cesta mezi tím. V každém případě to musí být v souladu s českým právním řádem.