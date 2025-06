Resort spravedlnosti nekomunikuje s kupci bitcoinů. ‚Zhruba půlka je ve vakuu,‘ říká jejich zástupce

Dva kupci, kteří vydražili bitcoiny ministerstva spravedlnosti po trestaném provozovateli darknetového tržiště Tomáši Jiřikovském, na zakoupenou kryptoměnu stále čekají. Serveru iROZHLAS.cz to řekl Kirill Juran, jehož firma oba kupce zastupuje. „Zhruba polovina objemu všech bitcoinů, které se dražily, je ve vakuu,“ sdělil redakci s tím, že resort dluží jeho klientům bitcoiny za zhruba 500 milionů korun. Původní zpráva Praha 5:00 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoiny daroval ministerstvu spravedlnosti Tomáš Jiřikovský, který je odsouzený za prodej drog | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Firma Kirilla Jurana se „stará o smlouvy dvou fyzických osob, které bitcoiny v dražbě získaly“. Podle registru by mělo jít o dva české podnikatele. Podle Jurana jeho klientům ministerstvo dosud nezaslalo bitcoiny za zhruba 500 milionů korun.

Jak dodává, plnění jednotlivých smluv se aktuálně nachází v různých fázích. „Někde je uzavřená smlouva, někde ještě není, velká část toho je zaplacená, některé nejsou ještě zaplacené z důvodu předběžné opatrnosti,“ přibližuje Juran aktuální stav.

78 aukcí, 4 kupci. Část darovaných bitcoinů se prodala za dvě minuty, ministerstvo je nabízelo se slevou Číst článek

Obává se ale, že jeho klientům může prodlevou vzniknout „obrovská újma“ – ať už z důvodu kurzového pohybu, nebo proto, že z prodeje kryptoměny může sejít. „Toho se obáváme a snažíme se tomu vyhnout tak, že co nejrychleji usedneme k jednacímu stolu a nějak budeme řešit, co se s tím dá dělat,“ popisuje Juran.

I proto se firma snaží intenzivně kontaktovat ministerstvo. To ale podle zástupce kupců na výzvy zatím nereaguje. „Ministerstvo doteď neodpovědělo. Během pár dnů po tom, co se to (bitcoinová kauza, pozn. red.) stalo, jsme reagovali. Snažili jsme se dovolat, esemeskovat a posílat formální cestou různé žádosti o informace. Snaha z naší strany trvá, ale zatím bezúspěšně,“ vysvětluje.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ale na dotazy zaslané serverem iROZHLAS.cz nereagoval. Už týden jsou bez reakce i textové zprávy a telefonáty k bitcoinové kauze. Redakci se podařilo spojit alespoň s druhým mluvčím Michalem Pleskotem – ten ale pouze v krátkosti řekl, že ministerstvo odpovědi „zpracovává“ a neumí říct konkrétní termín, kdy je poskytne. Redakce žádala o odpověď do pátečního poledne. Na dotazy nereagovala ani nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).

Juran doplňuje, že si v současné situaci není nikdo jistý, zda se smlouvy dodrží. „Od různých lidí, kteří o koupi jednali a už z ní odstoupili, zaznívají různé názory směrem k tomu, že stát možná nebude chtít uzavřenou smlouvu dodržet a zakoupené bitcoiny dodat. Jsme v takovém vakuu, kdy nevíme, co se bude dít dál,” podotýká.

‚Faktická vada‘

Současná situace znamená i reputační problém pro stát. Podle Jurana totiž kupci vstupovali do obchodu s velkou důvěrou právě kvůli prodávajícímu – ministerstvu spravedlnosti.

„Osoby, které to kupovaly, jsou normální lidi. Šli do toho s tím, že se státem je nejbezpečnější možná interakce, jaká může být. Je to nejlepší způsob, jak si bitcoiny pořídit, protože jsou super bezpečné. Teď najednou vidíme, že tomu tak není. Nejspíš je na těch bitcoinech právní i faktická vada,“ konstatuje Juran.

Bývalý vyšetřovatel: Kauza bitcoinů bude v učebnicích kriminalistiky. Policie mohla techniku vydat záměrně Číst článek

Noví vlastníci mají podle něj problémy s vydraženou kryptoměnou volně nakládat. Taky kvůli informacím, které se objevily v médiích.

„Je to otázka právního názoru. Nicméně vím, že ty bitcoiny, co jsem (od ministerstva, pozn. red.) dostal, jsou označené ve všech trackovacích nástrojích typu Chainanalysis či Arkham. V tu chvíli s nimi nemůžu disponovat stejně jako s normálními bitcoiny, protože když je kamkoliv pošlu, okamžitě spustím nějakou AML proceduru (proceduru proti praní špinavých peněz - pozn. red.), protože jsou podezřelé,“ vysvětluje situaci.

Že by plnění smluv a odeslání bitcoinů novým vlastníkům zdržovala policie, která se transakcí mezi Jiřikovským a ministerstvem spravedlnosti zabývá, není podle Jurana příliš pravděpodobné. „Vzhledem k tomu, že nikdo pořádně neví, k čemu došlo, a všichni se bojí, neexistuje podle mě nikdo, kdo by se byl ochoten pod podobný krok podepsat a převzít jakoukoliv odpovědnost. Tak to vnímám já,“ konstatuje.

Situaci neosvětlila ani Národní centrála proti organizovanému zločinu. Její mluvčí Jaroslav Ibehej se v odpovědi pouze odkázal na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které si v kauze vyhradilo poskytování informací. Náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš pak pouze doplnil, že o zabavení bitcoinů nemá aktuálně informace, které „by bylo na místě sdělit veřejnosti“.

Bitcoinová kauza Bitcoinová kauza stála ministerský post Pavla Blažka (ODS), kterého na resortu spraveldnosti nahradila jeho stranická kolegyně Eva Decroix. Blažek před týdnem prohlásil, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie původně zabavila Tomáši Jiřikovskému, odsouzenému za provoz virtuálního tržiště, na kterém se prodávaly drogy nebo zbraně. Ačkoliv ministr Blažek od počátku převod kryptoměny bagatelizoval, dosud nikdo nevysvětlil, proč se Jiřikovský rozhodl obnos Blažkovu resortu věnovat. A jasný není ani původ darovaných prostředků. „Z oficiálně přiznaných příjmů, to byly zhruba nižší statisíce ročně, nedosahoval takových příjmů, aby si mohl koupit takový dům, jaký měl, ta auta, která měl, a tak dále,“ řekl serveru iROZHLAS.cz státní zástupce Marek Vagai, který Jiřikovského případ dozoroval. Ministerstvu se přesto podařilo získané bitcoiny v hodnotě téměř jedné miliardy korun zpeněžit. Kupci byli nakonec čtyři, kromě zmíněných dvou podnikatelů ještě dvě zahraniční společnosti – AKCENT PRAHA GROUP a.s. a fond SIGIL PCC LIMITED, který je registrovaný v Gibraltaru.