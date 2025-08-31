Resort spravedlnosti zveřejnil druhou část auditu. Státu radí, ať se připraví na nabývání digitálních aktiv

Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, radí druhá část auditu bitcoinového daru, který přijalo ministerstvo spravedlnosti od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Vnitřní předpisy by měly definovat pojem rizikový majetek a zajistit vnitřní audit transakcí s takovým majetkem, vyplývá z druhé části shrnutí výsledků externího auditu od firmy Grant Thornton, které v neděli resort spravedlnosti sdílel na síti X.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ministerstvo spravedlnosti zároveň uvedlo, že chce vědět, zda zveřejnění celé auditní zprávy nemůže narušit trestní řízení. Obrací se proto na olomoucké vrchní státní zastupitelství, které policejní vyšetřování kauzy bitcoinového daru dozoruje.

24:33

Požádali jsme o prodloužení časové řady. Já si od toho neslibuji nic, říká senátor Jirsa k bitcoinové kauze

Číst článek

Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo od Jiřikovského předchozí ministr Pavel Blažek. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Soud Jiřikovského poslal do vazby.

Ministerstvo spravedlnosti pak ohlásilo, že se k trestnímu řízení připojí jako poškozené. Blažek kvůli aféře rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), která v podzimních sněmovních volbách kandiduje za koalici SPOLU, slíbila postup ministerstva prověřit mimo jiné externím auditem. První část zprávy odevzdal auditor na konci července, druhou v neděli odpoledne, uvedlo ministerstvo.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme