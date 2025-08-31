Resort spravedlnosti zveřejnil druhou část auditu. Státu radí, ať se připraví na nabývání digitálních aktiv
Ministerstvo v avizované lhůtě zajistilo auditní zprávu k přijetí daru. Ta byla doručena dnes odpoledne. Přikládáme manažerské shrnutí jejích obou částí. Současně se obracíme na @VSZ_Olomouc s dotazem, zda zveřejnění celkové zprávy nemůže narušit trestní řízení. Auditní zprávu… pic.twitter.com/jEDR2nqdVH— Ministerstvo spravedlnosti ČR (@SpravedlnostCZ) August 31, 2025
Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, radí druhá část auditu bitcoinového daru, který přijalo ministerstvo spravedlnosti od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Vnitřní předpisy by měly definovat pojem rizikový majetek a zajistit vnitřní audit transakcí s takovým majetkem, vyplývá z druhé části shrnutí výsledků externího auditu od firmy Grant Thornton, které v neděli resort spravedlnosti sdílel na síti X.
Ministerstvo spravedlnosti zároveň uvedlo, že chce vědět, zda zveřejnění celé auditní zprávy nemůže narušit trestní řízení. Obrací se proto na olomoucké vrchní státní zastupitelství, které policejní vyšetřování kauzy bitcoinového daru dozoruje.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo od Jiřikovského předchozí ministr Pavel Blažek. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Soud Jiřikovského poslal do vazby.
Ministerstvo spravedlnosti pak ohlásilo, že se k trestnímu řízení připojí jako poškozené. Blažek kvůli aféře rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS), která v podzimních sněmovních volbách kandiduje za koalici SPOLU, slíbila postup ministerstva prověřit mimo jiné externím auditem. První část zprávy odevzdal auditor na konci července, druhou v neděli odpoledne, uvedlo ministerstvo.