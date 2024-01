Infekce dýchacích cest v čele s chřipkou stouply o pětinu. Celostátní čísla překročila hranici epidemie

Počty nemocných chřipkou a dalšími akutními respiračními infekcemi stouply za předchozí týden o více než pětinu na 1750 na 100 000 obyvatel. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jde při pohledu na celostátní čísla o epidemii, nejvyšší nemocnost je v Jihomoravském a Karlovarském kraji a na Vysočině, informoval ústav v tiskové zprávě. Praha 19:51 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší nemocnost je podle ministerstva zdravotnictví u malých dětí do pěti let věku, nejnižší u seniorů nad 65 let (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle informací profilu Hygienické služby ČR na sociální síti X, který spravuje ministerstvo zdravotnictví, nebylo zatím hodnoty pro epidemický práh dosaženo ve všech krajích.

V Česku přibývá infekcí dýchacích cest. O celoplošnou epidemii zatím nejde, uklidňují hygienici Číst článek

„Nemocnost akutními respiračními infekcemi v České republice ve čtvrtém kalendářním týdnu roku 2024 dosáhla úrovně 1750 nemocných na 100 000 osob, což je vzestup o 22,2 procenta oproti minulému týdnu. Nárůst je evidován ve všech krajích i všech věkových skupinách," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

O epidemii akutních respiračních infekcí odborníci hovoří, pokud nemocnost přesáhne 1600 až 1700 nemocných na 100 000 obyvatel. SZÚ posuzuje počet případů přepočtený na počet obyvatel České republiky, krajské hygienické stanice v jednotlivých krajích.

„Z lokálního hlediska lze epidemiologickou situaci v některých krajích ČR hodnotit jako rozvíjející se epidemii,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Jde o kraje Karlovarský, Liberecký, Vysočinu, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Stát ještě nikoho neodškodnil za následky očkování na covid. Ministerstvo obdrželo 123 žádostí Číst článek

Dominantním původcem akutních infekcích je podle Kynčla v současné době chřipka, od předchozího týdne přibylo lidí, kteří mají chřipkové příznaky, při přepočtu na 100 000 obyvatel o 75 procent.

Nejvyšší nemocnost je podle ministerstva u malých dětí do pěti let věku, nejnižší u seniorů nad 65 let. Nejvyšší nárůst nemocnosti lékaři zaznamenali podle Jakoba mezi dětmi ve věku šest až 14 let, kde se zvýšila o více než 25 procent.

Naopak klesá od přelomu roku počet pozitivně testovaných na covid-19. Od předchozího týdne se jejich počet snížil zhruba o pětinu na 11 případů na 100 000 obyvatel. V nemocnicích bylo podle dat ministerstva 78 pozitivně testovaných, osm na jednotkách intenzivní péče.