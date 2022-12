Přibývá lidí s respiračními nemocemi, rychleji se šíří u dospělých. Na vině je souběh epidemií

Lidí s akutními infekcemi dýchacích cest mírně přibývá. Státní zdravotní ústav za minulý týden eviduje 2 400 nemocných na 100 tisíc obyvatel, to je skoro o 3 % víc než v týdnu předcházejícím. Epidemie je ve všech krajích kromě Prahy. Respirační onemocnění se teď rychleji šíří mezi dospělými, u dětí tempo zpomaluje. Praha 16:48 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chřipka se běžně prosazuje kolem poloviny ledna, v této sezóně ale začíná dominovat už teď, tedy o zhruba měsíc dřív | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle epidemiologa Státního zdravotního ústavu Jana Kynčla je dost pravděpodobné, že by se situace s nemocnými dětmi mohla zlepšit. Mezi těmi se totiž v posledních týdnech šířily hlavně takzvané RS viry, které jsou teď na ústupu. Nemocných ubylo o sedm procent.

„Nepředpokládám, že by se počty nemocných s RS virem, tedy dominantní záležitost těch nejmenších, nějak zvyšovaly. Tam určitě ústup bude, ale plynule ho vystřídá nárůst počtu nemocných s chřipkou,“ říká Kynčl.

Pokles tak bude nejspíš jen dočasný. Epidemiologové už teď totiž evidují výrazný nástup chřipky, nemocných ve všech věkových kategoriích přibylo o 60 procent. A pokud jde o ostatní akutní nemoci dýchacích cest, tak tam nemocných přibývá hlavně mezi dospělými, v minulém týdnu o 15 procent.

V případě nemocných dětí je ideální, když se rodiče první tři dny snaží nemoc porazit doma namísto toho, aby trávili třeba i několik hodin na pohotovosti, to znamená při horečce, škrábání v krku nebo kašli podávat příslušné léky.

Důležité je i hodně pít a odpočívat. Pokud se po třech dnech stav dítěte nelepší, pak teprve je dobré vyhledat pomoc. Něco jiného je to ale u dětí do tří měsíců, u nich lékaři doporučují rodičům navštívit lékaře ve chvíli, kdy mají teplotu, kašel a hůř dýchají.

Několik epidemií

Do Krajské nemocnice ve Zlíně na pohotovost přes Vánoce zamířilo na 600 lidí, většina z nich kvůli respirační infekci. Bylo to o 200 víc než loni. Zahlcené byly i pohotovosti v Praze, kde i záchranná služba eviduje o třetinu víc výjezdů než v minulých letech.

Za výrazným nárůstem stojí zejména skutečnost, že letos se sešlo několik epidemií najednou.

„Víceméně od začátku prosince tady prožíváme něco, na co nejme zvyklí, protože k epidemii RS viróz zpravidla dochází někdy v listopadu nebo začátkem prosince. Od ledna se pak šíří chřipková infekce. Letos je to trochu jinak a navíc tam máme, dá se říci přirozené, pozadí koronavirových infekcí,“ vysvětluje přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petr Pazdiora.

Očkování jako řešení?

Zmiňovaná chřipka se běžně prosazuje kolem poloviny ledna, v této sezoně ale začíná dominovat už teď, tedy o zhruba měsíc dříve.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky se nedá říct, že by zájem o očkování proti chřipce byl větší než v předchozích letech. On sám si do ordinace objednal víc než 300 vakcín a zhruba třetina mu stále zbývá.

„Myslím si, že se nám to letos malinko vymstí, protože spousta lidí, kteří teď chřipku mají nebo ji ještě dostanou, tak kdyby se očkovali, tak se jí mohli vyhnout,“ pokračuje Šonka.

Platí to hlavně pro seniory a chronicky nemocné, u kterých hrozí těžký průběh nemoci, letos na intenzivní péči podle dat Státního zdravotního ústavu skončilo zatím 41 lidí, většinou nad 65 let. Na očkování ale podle lékařů ještě stále není pozdě.