Vláda lidem doporučuje čínský respirátor KN95 bez evropské certifikace. Prodejci ho zaměňují za FFP2

Neuznává je rakouská vláda, český kabinet je ale lidem důrazně doporučuje spolu s FFP2 respirátory, které splňují evropské standardy. „Pro laika vypadají podobně," komentoval pro Radiožurnál čínské masky KN95 Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd. Jak dodává, rozdíly jsou ale významné. Přesto je některé e-shopy, které vypátral server iROZHLAS.cz, nabízejí dál jako totožné, ačkoliv jim požadovaná certifikace chybí.

Cena respirátoru KN95/FFP2 na webu Diagnostické testy je na první pohled lákavá – devět korun za kus. Problém je ovšem v tom, že výrobek nemá s respirátorem FFP2 kromě podoby nic společného. Neprošel totiž evropským schvalovacím procesem a jeho vlastnosti můžou být odlišné.

Přesto ho internetový obchod za ochranu úst ověnčenou unijními standardy vydává. „Máme k tomu jen čínský certifikát pro respirátory KN95,“ přiznal po chvíli telefonického rozhovoru zástupce prodejce Marek Balajka.

Proč ho ale obchod inzeruje jako FFP2? „Protože je to stejná norma, akorát FFP2 je evropská a KN95 je čínská. Takhle to máme od dodavatele, takhle to prodáváme dál. Když se podíváte ve vyhledávačích, všichni to tak prodávají,“ řekl.

Jenže mezi oběma typy je rozdíl. A velký. „Pro laika vypadají podobně, ale jsou tam výrazné odlišnosti například při testování,“ vysvětlil Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd, který se dlouhodobě zabývá filtračními vlastnostmi materiálů.

V Rakousku by neprošla

Navzdory tomu vláda minulý týden v pátek „důrazně doporučila“ používat FFP2 i KN95 ve vládním usnesení. A kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) dokonce prodejcům obou typů od středy odpustil na dva měsíce daň z přidané hodnoty.

Rozdílnou kvalitu výrobků ale ukazuje například přístup sousedního Rakouska, kde se musí od začátku minulého týdne nosit respirátory FFP2 na veřejných místech. Alternativa v podobě čínského KN95 by ovšem Rakušanům neprošla.

„Rakouští kolegové z oboru říkají, že to není stejné a je potřeba respirátory testovat podle naší evropské normy,“ vysvětlil Ždímal.

A přístup sousedů považuje za logický také Pavel Otřísal z Univerzity Palackého v Olomouci, který v minulém roce vytvořil přehled značení a účinnosti pomůcek pro ochranu dýchacích cest.

„Evropská norma a čínská norma přistupuje k ověřování kvality respirátorů jinak. Obecně se sice dá říci, že výsledky jsou porovnatelné, ale ve skutečnosti by měl být evropský trh zásoben respirátory testovanými podle evropských norem. Ty čínské jsou mnohdy o několik vrstev ‚chudší‘,“ sdělil redakci vědec.

Stále k mání?

Prodej respirátorů s mimoevropskými certifikáty ostře kritizuje Asociace nanotechnologického průmyslu. „Pokud produkty s mimoevropským označením KN95 a N95 (americká norma – pozn. aut.) nemají současně evropský certifikát opravňující k označení FFP2, nesmějí se na českém, respektive evropském trhu prodávat. Tolerance a podpora nelegálního prodeje výrobků bez evropského certifikátu deklarovaná ve výstupech české vlády je ostudná,“ prohlásil předseda výkonné rady asociace Jiří Kůs.

Proč jsou tedy respirátory s čínským certifikátem v Česku stále dostupné? Evropská unie vydala v březnu doporučení, podle kterého mohly členské země udělovat dočasnou výjimku pro vstup na unijní trh respirátorům, které neměly evropský certifikát, nebo nesplnily normu FFP2. Na trh se díky tomu dostaly i výrobky s certifikátem KN95.

„Udělovali jsme výjimky do konce loňského května. Další členské státy ale dělaly obdobnou věc a jejich výjimky mohly být i delší. To znamená, že se na našem trhu mohou objevovat výrobky KN95 s dočasnými povoleními. Buď nebyly ještě doprodány z naší výjimky, dostaly výjimku v jiném členském státě, nebo jsme zachytili nelegální výrobky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.

K dispozici jsou tak respirátory KN95 vydávající se za FFP2 například na mnoha dalších internetových obchodech. Za ekvivalent ústenky s evropským razítkem je vydává například Korunáček, který prodává také zimní čepice nebo vonné svíčky. Podle zástupce obchodu jsou vlastnosti takřka shodné. Na další otázky ale nechtěl odpovídat. „Tyto dotazy směřujte na majitele firmy, děkuji,“ řekl a rozloučil se.

I když ale respirátory s normou KN95 nemusí být srovnatelné s FFP2, stále jsou lepší než roušky. „Je lepší látková rouška než nic, lepší respirátor než látková rouška, lepší FFP3 respirátor než FFP2 respirátor. Ale hlavně proboha něco,“ apeloval v říjnu pro Český rozhlas Plus biochemik Jan Konvalinka.

Server iROZHLAS.cz požádal o reakci ministerstvo zdravotnictví, tiskový odbor ale do vydání článku neodpověděl.