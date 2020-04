Cena respirátoru spadla během dne o 616 korun. Projděte si přehled nákupů ministerstev a krajů

Z pohledu státní kasy jsou rozdíly v nákupech respirátorů mezi dvěma ministerstvy bolestné. Resort vnitra nakupoval ochranné pomůcky ve stejném období i šestkrát levněji než ministerstvo zdravotnictví. V polovině března třeba na ministerstvu zdravotnictví objednali respirátory FFP2 za 349 korun za kus, o dva dny později je ministerstvo vnitra sehnalo za 55 korun za kus. Vyplývá to z důkladného srovnání nákupů, které sestavil server iROZHLAS.cz. Grafy Praha 6:00 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za kolik nakupovala respirátory jednotlivá ministerstva? (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Nutno přiznat, že úředníci se ocitli ve složité situaci. Ochranné pomůcky potřebovali nakoupit rychle a po celém světě jich byl – a někde stále je – nedostatek. Přesto rozdíly v cenách, za jakých nakupovali na ministerstvu zdravotnictví oproti jiným, bijí do očí.

Praha chce nahradit čínské respirátory. Začne testovat polomasky, které vyvinulo ČVUT a Akademie věd Číst článek

Proč pustili manažeři z ministerstva, které vede Adam Vojtěch (za ANO), státní kase žilou násobně víc? „V době nastupující epidemie byl celosvětový nedostatek respirátorů a ceny byly vysoké z důvodu tehdejší situace na trhu, jak na domácím, tak mezinárodním. Výše cen byla ovlivněna i dalšími aspekty, jako restriktivními a jinými administrativními opatřeními států, obchodní politikou a postupem vlád některých států na mezinárodním trhu,“ hájil ceny mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.

Čísla jsou ovšem vůči resortu zdravotnictví neúprosná. I ke konci března se některé nákupy výrazně liší. Ministerstvo zdravotnictví 23. března koupilo od společnosti Xiaomy Store respirátory třídy FFP3 za 295 korun za kus. O dva dny dříve ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD pořídilo respirátory stejné třídy od firmy Trio Havel za 128 korun za kus.

V registru smluv chybí

Nákupy jednotlivých ministerstev ukazuje graf, který sestavil dohromady server iROZHLAS.cz.

Redakce při vytváření grafů vycházela z tabulek ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra, z registru smluv a také z databáze Národního elektronického nástroje (NEN). V době, kdy je nouzový stav, totiž podle ministerstva zdravotnictví státní správa nemá povinnost zadávat údaje do registru smluv, „neboť tyto smlouvy nabývají účinnosti bez ohledu na uveřejnění“.

Údaje, které pak ukazují nákupy ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí a krajů, vycházejí z dat, která jsou uveřejněná na stránkách server Hlídač státu a nemusí být úplná.

Ministerstva uvádí nákupy bez DPH, ceny jsou ale přesto podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové definitivní. „DPH za ně zaplatíme, ale firmy nám ho zase odvedou zpět, takže konečná suma zůstane stejná,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

V grafu nejsou zachyceny tři nákupy respirátorů FFP2, které ministerstvo vnitra sehnalo od čínských firem. K nim totiž nebylo možné dohledat datum, kdy byla smlouva podepsána. V prvním případě pořídil resort vnitra 2,2 miliony kusů a jeden vyšel na 58,65 koruny. Ve druhém šlo o 1,2 milionu kusů, přičemž jeden získal za 49,72 koruny. A ve třetím případě nakoupilo ministerstvo 5 milionů kusů a za jeden respirátor dalo 47,3 koruny.

Rozdíly v objemu i cenách

Nákupy resortů Adama Vojtěcha (za ANO) a Jana Hamáčka (ČSSD) se tedy od začátku výrazně lišily. Ministerstvo zdravotnictví nakupovalo respirátory FFP2 a FFP3 zpravidla v menším objemu. Dodávky se často pohybovaly v desetitisících a jen několikrát přesáhly půl milionu kusů. Oproti tomu ministerstvo vnitra objednávalo ve většině případů více než milion kusů.

Dvacetičlenný tým pod vedením ministra vnitra dokázal nakoupit respirátory ve stejném období i šestkrát levněji. Zatímco tým ministra Vojtěcha získal 13. března od české firmy Batist Medical respirátory FFP2 za 349 korun za kus, o dva dny později je ministerstvo vnitra sehnalo od čínské společnosti za 55 korun za kus.

Vnitro nebo zdravotnictví? Hamáček a Vojtěch se hádají, kdo zajistil respirátory domovům pro seniory Číst článek

Vojtěch přitom v rozhovoru na serveru SeznamZprávy.cz před několika dny tvrdil, že ochranné pomůcky na začátku krize levněji sehnat nešly. „Je jasné, že na začátku byly ty ceny poměrně vyšší, protože potřeba byla obrovská a nedaly se sehnat nějaké levné výrobky,“ okomentoval podezření, že nakoupili předražené respirátory.

V polovině března se premiér Andrej Babiš (ANO) omlouval na tiskové konferenci za nedostatek ochranných pomůcek a ministerstvo vnitra díky kontaktům v Číně přebralo od resortu zdravotnictví hlavní roli v nákupech respirátorů. Hamáček řekl, že pokud někdo udělal chybu, mělo by se to řešit až po krizi. „Mohla by být i zřízena vyšetřovací komise,“ podotkl.

Devatenáctičlenný tým ministerstva zdravotnictví začal nakupovat ochranné pomůcky až 11. března, tedy deset dní poté, co Česko ohlásilo první pozitivně nakažené nemocí covid-19. První objednávky na respirátory ministerstvo podepsalo 12. března, a to s českou firmou Batist Medical. Podle předsedkyně Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jany Vykoukalové to byla jediná česká firma, který v tuzemsku pomůcky vyráběla.

„(Vyráběli) Ale jen v menším množství, zaměření jsou spíš na jiné pomůcky. Byli tam ale schopni pružně reagovat, protože měli linky a certifikáty,” řekla už dříve pro iROZHLAS.cz.

Cena padá

Ministerstvo s firmou udělalo první dva nákupy na respirátory FFP1 a FFP2. Ty méně kvalitní stály 390 korun za kus, ty o třídu výš 866 korun za kus. „Ministerstvo zdravotnictví muselo akceptovat tyto cenové podmínky s cílem, aby zajistilo vysoce nedostatkové respirátory pro zdravotníky. Pokud by existovala dostupná levnější alternativa, rozhodně by ji ministerstvo zvolilo,” napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Novotný.

Pozoruhodný je ovšem fakt, že už o den později se ceny výrazně změnily. Firma prodávala i o téměř tři čtvrtiny levněji. 13. března ministerstvo nakoupilo od firmy Batist Medical respirátory FFP2 ve větší dodávce o 300 tisících kusech za 250 korun za kus, v menší o 20 tisících kusech potom za 349 korun.

„Jednotkovou cenu 866 Kč ministerstvo zdravotnictví akceptovalo u první malé urgentní objednávky 9000 kusů, kterou měla společnost Batist okamžitě k dispozici a mohla ji ministerstvu obratem dodat, aby mohlo okamžitě zásobit nemocnice, ve kterých respirátory této třídy zásadně chyběly,” vysvětlil Novotný. „Ministerstvo zdravotnictví následně tlačilo na snížení jednotkové ceny a proběhla cenová optimalizace,“ dodal.

Redakce oslovila s prosbou o vyjádření i firmu Batist Medical, do vydání článku ale odpověď nepřišla.

Menší, ale dražší objednávky

Respirátory v březnu ale kromě dvou nejsledovanějších ministerstev nakupovaly i resorty obrany a zahraničních věcí.

Ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara (za ANO) nejdražší nákup, který je zveřejněn v registru smluv, udělalo 16. března, kdy nakoupilo dva tisíce respirátorů FFP3 za 423,5 koruny za kus. Oproti tomu ministerstvo vnitra ve stejný den nakoupilo respirátory stejné třídy o zhruba 240 korun levněji. Další ochranné pomůcky, které ministerstvo obrany v březnu nakoupilo, byly několikanásobně dražší než ty, co nakupovaly jiné úřady.

Respirátor z 3D tiskárny, ‚šnorchlmaska‘ i ventilátor. ‚Lidé fantasticky pomáhají,‘ říká rektor ČVUT Číst článek

„V době, kdy se uskutečnil vámi dotazovaný nákup, potřebovala Armáda ČR co nejrychleji doplnit své zásoby pro vojáky. V daný moment byla cena za respirátory třídy FFP3 pořízené Agenturou vojenského zdravotnictví v místě a čase obvyklá. Promítal se do ní nedostatek zboží, a tedy jeho atraktivita na trhu,“ řekl redakci Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Dodal, že v současnosti resort už nakupuje výrazně levněji v rozmezí od 180 do 293 korun za kus. Ministerstvo obrany navíc oproti výše jmenovaným resortům nakupuje objemově menší zásilky, které mají stovky nebo maximálně nižší tisíce kusů.

Dvě smlouvy uveřejnilo v registru i ministerstvo zahraničních věcí. Kromě respirátorů koupilo i 150 polomasek s filtry. Za kus zaplatili 1216 korun.

„MZV z tohoto hlediska není typický veřejný subjekt. Již od počátku této krize jsme ochrannými pomůckami zásobovali naše pracovníky v zahraničí na zastupitelských úřadech, a to včetně silně postižených zemí jako Itálie a Írán,“ popsala redakci mluvčí Zuzana Štíchová. „K nákupu těchto polomasek jsme se rozhodli proto, že jsou účinnější a především nabízejí dlouhodobější řešení než respirátory,“ dodala.

Nákupy na krajích

Za více než 300 korun za jeden respirátor třídy FFP2 ale objednávaly v polovině března i kraje. Například Královéhradeckému kraji prodala 300 svých respirátorů i už zmiňovaná společnost Batist Medical. Jeden kus vyšel kraj na 363 korun.

„Královéhradecký kraj nakoupil 1305 respirátorů od společnosti Batist Medical v době, kdy byla poptávka mnohem vyšší než nabídka. Tomu odpovídá i částka, za kterou jsme respirátory pořídili. V průměru jsme za jeden kus zaplatili 315 korun. K nákupu jsme přistoupili i přes vysokou cenu především kvůli zajištění provozu naší zdravotnické záchranné služby,“ řekl serveru iROZHLAS.cz hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Podobně vysvětloval objednávku 25 tisíc respirátorů od firmy Glass time za 302 korun za kus i Jihočeský kraj. Společnost ale nebyla schopná materiál dodat ve smluveném termínu, a tak kraj nakonec od nákupu ustoupil.