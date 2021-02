Dražší neznamená lepší, klíčové je označení FFP a logo certifikátu. Jak si vybrat správný respirátor?

Ministerstvo financí prominulo na dva měsíce daň z přidané hodnoty na respirátory třídy FFP2 a vyšší. Podmínka je, že se odpuštěná daň projeví na jejich ceně. Resort tím chce motivovat lidi, aby si tyto ochranné pomůcky kupovali a lépe se chránili před novými mutacemi koronaviru. Co vlastně označení FFP2 znamená a na co si při výběru respirátoru dávat pozor? Praha 14:12 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U respirátorů je kromě třídy klíčové i oznaření CE, tedy evropské certifikace | Zdroj: Reuters

Kategorie FFP lze brát za hlavní faktor odlišení jednotlivých respirátorů. Říkají totiž, kolik by měl daný materiál či ochranná pomůcka zachytit prachových částic o velikosti 0,6 mikrometru. U třídy FFP3 je to například 99 procent těchto částic, u vládou navrhované třídy FFP2 pak 95 procent. To jsou však jen laboratorní hodnoty.

Vláda zrušila na dva měsíce daň z přidané hodnoty na respirátory. Třídy FFP2 a vyšší by měly zlevnit Číst článek

„Je to ideální stav a testuje se pouze, jak materiál dobře či hůře propouští testovaný aerosol. Neříká to, jak bude fungovat na tváři člověka,“ vysvětluje doktor Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd, který se filtračními vlastnostmi materiálů dlouhodobě zabývá.

Účinnost respirátoru v reálných podmínkách se tak může lišit. Ovlivňuje to například i způsob, jakým ho má člověk na tváři nasazený. Pokud má například někdo dlouhý obličej, je třeba pečlivě volit typ respirátoru, aby správně těsnil. Ideální není ani respirátor nasazovat přes vousy.

Současné respirátory navíc prošly testy, které jsou nastavené na jiné částice, než na ty, proti nímž se nyní snažíme chránit. Vychází z norem pro ochranu například v prašném prostředí - konkrétně na částice o velikosti 0,6 mikrometru, tedy řádově několik desetitisícin milimetru. Částice koronaviru mají ale velikost v řádu nanometrů, takže ještě stokrát menší.

„Testují se aerosolem, která je jinak velký než koronavirus, jehož částice jsou podstatně menší. Test také posuzuje, jaká hmotnost prošla. Hmotné jsou jen ty velké částice, ty menší už jsou prakticky nehmotné, takže mluví o záchytu něčeho jiného, než o co nám pak reálně jde během pandemie,“ upozorňuje Ždímal.

Roušku, či respirátor? ‚Radši lépe chránit sebe i ostatní‘ doporučuje epidemiolog Chlíbek Číst článek

Co kontrolovat při nákupu?

U respirátorů neplatí pravidlo: čím dražší, tím lepší. Podle testů organizace dTest, která v obchodech a lékárnách nakoupila sedm různých druhů respirátorů a testovala je v laboratoři, nebyla přímá souvislost mezi cenou a kvalitou nijak potvrzena. Jen tři ze sedmi druhů testovaných respirátorů splnily normu FFP2.

„Nejlevnější respirátor za 19 korun byl zároveň nejúčinnější z celého testu. Naopak ten nejdražší za 137 korun byl největším propadlíkem,“ vysvětluje redaktor dTestu Jan Maryška. Podle něj je kromě třídy FFP dobrou pomůckou i logo CE, tedy certifikát kvality, který by respirátory měly mít.

Objevují se ale i případy falešných respirátorů. Na jeden z nich upozornil web kverulant.org. Podle něj Výzkumný ústav bezpečnosti práce koncem loňského roku testoval respirátory firmy TEX-TECH, které nesplnily normu pro FFP2, přestože tak byly označené. Podle webu měly neprávem i označení pro evropský certifikát. Případem se nyní zabývá Česká obchodní inspekce.

Reálná účinnost i kvalitních respirátorů je podstatně nižší než deklarovaná, říká odborník na materiály Číst článek

Doporučení inspekce

V současné době mají státy Evropské unie od Bruselu dočasnou výjimku pro nákup respirátorů bez certifikátu CE nebo pro typy, které nesplnily normu FFP2. V březnu, kdy EU výjimku vydala, byl na evropském trhu nedostatek pomůcek a bylo třeba je do Evropy dostat co nejrychleji. V Česku přestala Česká obchodní inspekce přijímat žádosti o podobné výrobky již v červnu loňského roku. Ne všechny státy ale zvolily podobný přístup.

„Může se stát, že jiný členský stát udělil výjimku, na základě které by se i v Česku mohly nacházet výrobky, které nemají posouzenou shodu podle evropských norem. Jedná se ale jen o jednotky případů a inspekce je hned musí prověřit,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.

Odpuštění daně z přidané hodnoty se však nevztahuje jen na respirátory FFP2 a vyšší, nýbrž i na ty s označením N95 nebo na čínskou normu KN95. Česká obchodní inspekce je však příliš nedoporučuje. Kromě zadržení prachových částic nejsou totiž testovány i na záchyt parafínového oleje a proti koronaviru přenášeného kapénkami tak nechrání natolik kvalitně, jako respirátory tříd FFP.

„Doporučuji spotřebitelům vyhnout se především anonymním výrobkům, o kterých nevíme, jakého mají výrobce,“ dodává Frölich. Důležité také je, jestli je k respirátoru přiložen i návod v češtině.