Vláda pošle do volebních místností přes tři miliony roušek, senioři při zhoršení situace obdrží respirátory

Vláda v případě výrazného zhoršení situace v souvislosti s koronavirem doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu. Zároveň uvolní 3,2 milionu roušek do volebních místností pro hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Premiér Andrej Babiš (ANO) to sdělil během pondělního jednání kabinetu formou videokonference.

Praha 17:23 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít