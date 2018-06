Vláda pomáhá nejchudším regionům. Díky programu Re:start loni dostaly přes 11 miliard

Demolice budov v sociálně vyloučené lokalitě v Karviné a stavba zdravotnické fakulty v Ústí nad Labem jsou součástí vládního programu Re:start, který má pomoci Moravskoslezskému, Karlovarskému a Ústeckému kraji. Od spuštění programu v polovině loňského roku postupně míří do nejchudších regionů asi 11 miliard korun a další mají následovat. Praha 9:06 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhořelý dům v Ústí nad Labem-Předlicích | Foto: Tomáš Šácha

„Domníváme se, že když se budou zdravotní sestry vzdělávat přímo v areálu nemocnice, tak to může přinést přidanou hodnotu v tom, že daleko více budou zůstávat v Ústeckém kraji a v Ústí nad Labem,“ vysvětlil pro Radiožurnál rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej, proč chtějí novou budovu.

Škola taky požádala o dotaci na dostavbu fakulty strojního inženýrství. Celkem za tři čtvrtě miliardy korun. Do výzvy ministerstva školství se přihlásilo celkem šest univerzit ze strukturálně postižených krajů.

„Oni nemusí soutěžit se zbytkem republiky, mají větší šanci ty prostředky získat a ty prostředky jsou přesně zaměřeny na to, co potřebuje toto území. Třeba ten typ programů, jaká je poptávka na trhu práce,“ popsala Gabriela Nekolová (ČSSD), která má vládní program na starosti.

Program Re:start spustila vláda vloni v létě. Od té doby už zamířily do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje třeba peníze na regeneraci a následné podnikatelské využití starých průmyslových areálů nebo na nápravu ekologických škod po těžbě uhlí.

Smyslem toho plánu je zajistit maximální využití finančních prostředků pro tyto regiony buď skrze existující dotační programy, nebo vytvoření úplně nových dotačních programů ze státního rozpočtu.

Chybí rychlý internet

Ne vždy jde vše podle plánu. Třeba slíbené peníze na rekonstrukce silnic letos ministerstvo dopravy neuvolnilo. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO věří, že je resort v dalších letech podpoří. A má plány i na propojení regionu rychlým internetem, který tam zatím chybí.

„Je to asi řádově 650 milionů, je to věc, která dneska podmiňuje rozjezd úspěšného podnikání. Bez internetu nemůžete rozjezd podpořit. Čili to je věc, kterou bychom chtěli z toho nějakým způsobem podpořit,“ plánuje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Koordinací programu Re:start pověřil kabinet zvláštního zmocněnce, Jiřího Cieńcialu. Ten si i přes občasné problémy rozjezd programů pochvaluje. Věří, že postupně se podaří rozdíly mezi uhelnými regiony a zbytkem Česka vyrovnat.

„Je to o tom, že dopředu víme, co chceme, ale že hlavně máme přesně určený timing kontroly, jak se nám to daří nebo nedaří. A na základě toho to budeme na úrovní vládní doplňovat o další projekty, které budou korigovat dosavadní průběh,“ uvedl Cieńciala.

‚Hrozí korupce‘

Zdrženlivě naopak komentuje vládní program poslanec Jan Skopeček z opoziční ODS. Upozorňuje hlavně na to, že okrajovým regionům se snažily pomáhat všechny předchozí vlády i krajské samosprávy. Připomíná také riziko zneužití dotací.

„Každá dotace a každé veřejné přerozdělování v sobě přímo má zakódováno to, že je to zneužitelné. Protože ti úředníci, ti politici rozhodují o cizích penězích, nejsou na tom osobně motivováni, čili ta možnost, že budou ty peníze využity neefektivně, nebo že tam je prostor pro korupci, to je zcela zřejmé,“ varuje Skopeček.

Podle Vladimíra Žítka z Katedry regionální ekonomie Masarykovy univerzity v Brně bude nejdůležitější, do jakých odvětví dotační miliardy poputují. Zároveň upozorňuje, že samotné peníze na rozvoj regionu nestačí.

„Nemůžeme chtít, aby se z Karlovarského kraje nebo Ústeckého kraje staly regiony, které budou nesmírně vyspělé nebo nesmírně progresivní. Musíme to postavit na odvětvích, které tam mají tradici a potenciál tam růst. Je třeba velmi obtížené nastartovat výzkum a vývoj. Odvětví, které nemá příliš velkou tradici,“ upozorňuje.

I o to se nicméně Re:start snaží. Za první rok fungování vznikly v programu třeba dotace na aplikovaný výzkum. Ústí nad Labem zase připravuje studii, která má do města přivést automobilky, aby tam testovaly vozidla bez řidiče.