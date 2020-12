Restaurace by měly opět zavřít. Není to spravedlivé, ale je to nutný kompromis, myslí si ministr Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v nedělním pořadu Partie uvedl, že bude v pondělí na vládě prosazovat přechod do čtvrtého stupně systému PES. Chce ale, aby zůstaly otevřené obchody bez ohledu na nabízený sortiment a služby, jako například kadeřnictví a kosmetické služby. „Chtěli bychom, aby zůstaly tyto služby otevřené. I ministr Blatný se staví za to, že by to takto mohlo být,“ dodal Havlíček. Praha 12:02 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chystáme určité výjimky v oblasti obchodu a služeb. Nerozlišovalo by se, jestli jde o obchod se sortimentem A nebo B, ale obchod by se umožnil provozovat volně.

K avizovanému uzavření restaurací a hotelů by podle něj mělo dojít postupně, odhadem ke konci příštího týdne. Sám přiznává, že to není spravedlivé, ale je to nutný kompromis. Chceme přijít i s dalším kompenzačním balíčkem pro hotely, penziony nebo restaurace,“ oznámil vicepremiér a dodal, že nedávné uzavření restaurací nepovažuje za likvidační.

Tisková chyba, kočkoPES a kafe v pytlíku. Výklad nařízení o nápojích s sebou skončil nejasným patem Číst článek

Ministr se také vyjádřil k nejasnostem spojeným se zákazem prodeje kávy s sebou. „Je to naše chyba, jestliže se něco špatně vykomunikuje nebo se to neřekne jasně. Chceme, aby byla možnost prodávat. Pokud je někdo v práci a chce si dojít pro kávu, může si ji koupit v rychlém občerstvení a vzít si ji s sebou. Nechceme, aby docházelo k plošné konzumaci,“ sdělil.

Situaci s prodejem na trzích se podle vicepremiéra nepodařilo uhlídat, o jejich pořádání totiž rozhodovaly samy magistráty a obce.

Opatření podle Havlíčka nejsou o šikaně, ale o snaze ochránit zdraví. „Covid se šíří daleko rychleji, než jsme předpokládali,“ poznamenal. Havlíček je přesvědčený, že epidemiologům musíme dát za pravdu. „Jde o to, kolik lidí chodí po ulicích, lidé se potkávají v práci, v metru, na zastávkách.“

Celá diskuse je podle něj o tom, kde mobilitu zregulujeme. „Pokud se nám dříve dařilo snižovat čísla, bylo to v důsledku snížené mobility,“ řekl Havlíček. Uvedl také, že Vánoce proběhnou v jiném režimu, než bylo obvyklé.

87213