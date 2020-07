Hotely dostaly mnohem více peněz, říká restauratér. Problémy restaurací má podle něj řešit speciální tým

Stát by měl vytvořit tým odborníků, kteří budou řešit aktuální problémy gastronomického odvětví. Jasně by formulovali potřeby sektoru a konstruktivně podle toho jednali, řekl spolumajitel největší restaurace v Česku Červený Jelen v Praze a pěti restaurací v Plzni Luboš Kastner. Gastronomie na rozdíl od hotelnictví či lázeňství zůstává podle něj ze strany státu nepodpořená, ačkoliv zaměstnává zhruba 150 000 lidí. Praha 15:22 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otevření zahrádek v oblíbené restauraci na pražské Letné. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hotely a lázně dostaly o hodně více (peněz) než restaurace. A já se ptám proč. A je to možná tím, že se necítíme dostatečně dobře zastoupeni,“ řekl Kastner.

Po vyhlášení nouzového stavu provozovatelé restaurací, kaváren a barů založili Asociaci APRON, která podle Kastnera dobře popsala potřeby sektoru. Problémem podle něj ale za nouzového stavu i po něm byl, že ministerstva jednala jen s určitými asociacemi a svazy. Asociace hotelů a restaurací České republiky se však podle něj více soustředí na požadavků hotelů.

Z aktuální podpory je podle Kastnera pro restauratéry nejvyužívanější program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Červnový průzkum asociace ukázal, že v Praze program využívá 93 procent provozovatelů gastro provozů a v ostatních krajích zhruba 82 procent. Podle Kastnera je poptávka stále utlumená, a proto by měla vláda program prodloužit. „Potřebujeme vědět, do kdy a za jakých podmínek bude podpora pokračovat,“ dodal.

Dočasný Antivirus by se měl na podzim změnit na legislativně ukotvený kurzarbeit, který nekompenzuje mzdu lidem, kteří nepracují, ale dorovnává mzdu zaměstnancům, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek. Legislativní předlohu připravuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), která by ji podle svého pondělního vyjádření chtěla předložit do několika týdnů.

Půjčka se zárukou

Diskutovat by se podle Kastnera mělo také o dočasném snížení DPH, nebo alespoň snížení sazby u jídla s sebou, za které se nyní platí daň 15 procent. U stravovacích služeb sazba květnu klesla na deset procent.

Provozovatelé gastronomických provozů mohou žádat o příspěvek na komerční nájem. Podle průzkumu AHR program COVID nájemné využilo 53 procent restauratérů v Praze a zhruba 31 procent v ostatních krajích.

Stejně jako ostatní odvětví mohou podnikatelé z gastronomie žádat o půjčku se státní zárukou, aktuálně ve třetí vlně programu COVID. Podle Českomoravské záruční a rozvojové banky k 7. červenci obory ubytování, stravování a pohostinství získaly z těchto programů 12 procent a jsou třetím nejčastěji podpořeným odvětvím.

Veřejnost měla kvůli zamezení šíření koronaviru zakázán vstup do stravovacích zařízení od 14. března. Restaurace, kavárny a hospody mohly občerstvení vydávat jen přes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevřít 11. května, vnitřní prostory od 25. května. Vnitřní prostory stravovacích provozů musely být do konce června zavřeny mezi 23.00 a 06.00.