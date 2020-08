Restaurátoři v Hranicích finišují s renovací kopřivnického rychlovlaku Slovenská strela

V dílnách v Hranicích restaurátoři dokončují finální kompletaci Slovenské strely. Jedná se o legendární železniční vůz z roku 1936, který se má stát součástí expozice kopřivnické Tatry. Podvozky jediného dochovaného exempláře československého rychlovlaku už prošly zatěžkávací zkouškou, teď jsou v zápřahu především elektrikáři. Všechno správně zapojit a oživit i celý systém pohonu prý může být tvrdý oříšek. Hranice 14:55 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská strela má nový lak | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Tento podvozek musí být spojený s lokomotivou, takže připravuji ty spoje s elektrickými čidly a kontakty,“ vysvětluje v restaurátorské dílně elektrikář Pavel Roman.

Postupuje přesně podle historických plánů, které dostal k dispozici. „Poznávám vlastně tu dobu třicátých let, je to prototyp, musím dělat dobově, aby to odpovídalo těm třicátým letů,“ dodává elektrikář.

Restaurátoři finišují ale i s rekonstrukcí interiéru vozu. „Nastala další fáze, a to je instalace topení v oddílech. Předtím ještě musíme položit hliníkové profily kvůli lepšímu vytápěcímu efektu,“ ukazuje vedoucí dílen Andrej Balyga.

Položená je už i nová podlaha. Jsou to červenobílé obdélníky. „Marmoleum, to je přírodní linoleum. Na této straně dlažba je, tady ještě není. Při pokládce jsme si vzali historický rastr, takže když to dnes někdo srovná je to 1:1 každý detail,“ dodává vedoucí dílen.

Přesunuli jsme se do malé kuchyňky a přípravny. I když nábytek je tu už téměř hotový, spousta věcí na dokončení ještě čeká. „Povrchy je třeba udělat, ohřívač na vodu, umyvadlo zprovoznit, nádoba na teplou vodu na druhé straně, tady je chladnička, tady je potřeba dokončit dřevo,“ ukazuje vedoucí dílen.

Strelu také čeká tapetování stěn, instalace oken a lakování stropu. Nakonec budou do vozu namontovány sedačky a nosiče na zavazadla. Nejkomplikovanější ale podle Andreje Balygy bude oživení celého systému pohonu. „Znamená to oživit systém, který nezná nikdo na celém světě. Vycházíme jen z dokumentace papírové, takže bude to prubířský kámen pro nás pro všechny,“ uzavírá Balyga.

První zkušební jízdu by Strela mohla podniknout na začátku podzimu.