Další pozemky, které zmizely v daňovém ráji. Od restituentů i rodinné firmy ministra Tomana

Radiožurnál zjistil, že anonymní kyperská firma Elvikox kontroluje pozemky, které stát původně vydal celkem třem různým restituentům. Ti je vždy prodali pod cenou dál. Elvikox pozemky buď přímo vlastní, nebo je má ve svůj prospěch zajištěny vůči stamilionovým pohledávkám.

Firma pod cenou koupila také pozemky, které původně od státu získala rodina ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD).

Na výkupu pozemků se podílel Jiří Hermann, který v současnosti pracuje pro Petra Šťovíčka, bývalého ředitele pozemkového úřadu. Právě ten měl přitom vydání pozemků na starosti. Hermann má také vazby na firmu Elvikox.

Restituent Jiří Kerles v červnu 2013 zemřel s jistotou, že mu má stát vydat lukrativní pozemky v Praze. Jeho příbuzní se tak mohli těšit na dědictví v hodnotě mnoha milionů. Jenže postupně se ho všichni – dcera, vnuk i neteř – vzdali.

„Jeho dcera přišla s tím, že se dostal do nějakých problémů. Mluvila trochu zmateně, ale raději jsem to odřekla,“ vysvětluje nyní Kerlesova neteř, co ji a další příbuzné vedlo k zřeknutí se dědictví. O co přesně šlo?

Kerles se dopředu smluvně zavázal, že všechny pozemky, které zrestituuje, prodá za velmi nízkou cenu dál. Radiožurnál má smlouvu k dispozici a vyplývá z ní i to, že kdyby ji nedodržel, musel by platit mnohamilionové pokuty. Na jeho dědice by tedy spíš než bohatství přešly tyto problémy.

Případ Jiřího Kerlese se podobá tomu, jakým způsobem rozprodal své pozemky jiný restituent Bohumil Dvořáček. O něm Radiožurnál před časem informoval, že zrestituoval pozemky v hodnotě okolo 300 milionů, ale prodal je jen za sedm milionů.

Dvořáčkovy pozemky získala anonymní kyperská firma Elvikox. Ta má přitom ve svůj prospěch zajištěn i jediný pozemek, který před svou smrtí stačil prodat restituent Kerles, a to vůči pohledávce až do výše 100 milionů korun. Kerles pozemek v Nuslích o rozloze přes 6000 metrů čtverečních prodal za 6,5 milionu.

S kyperskou firmou Elvikox dlouhodobě spolupracuje Jiří Hermann, který navíc restituce Kerlese i Dvořáčka pomáhal na pozemkovém úřadě zařídit. Hermann v současnosti pracuje pro dřívějšího ředitele pozemkového úřadu Petra Šťovíčka. Ten působil ve vedení úřadu v době, kdy tyto restituce probíhaly.

Jiří Hermann a firma Elvikox

Kyperská firma Elvikox vznikla na konci srpna 2011 a v říjnu téhož roku v Česku převzala několik firem, do jejichž čela se postavil právě Jiří Hermann. Ten na základě plných mocí zastupoval i přímo firmu Elvikox. V roce 2013 Hermann z těchto firem odešel, přesto ale na firmu Elvikox ještě v roce 2016 převedl firmu RE Investments, kterou zdědil po svém zesnulém otci. A v roce 2018 ve prospěch firmy Elvikox zastavil vlastní pozemek v pražských Kbelích.

Jiří Hermann a Petr Šťovíček

Hermann třeba v roce 2007 při několika příležitostech nakupoval pozemky za firmu, která v té době podle obchodního rejstříku patřila Šťovíčkově advokátní kanceláři. Tato kancelář zase v řadě případů pracovala pro firmy, které Hermann vedl. V době, kdy Šťovíček vedl pozemkový úřad, se společně zúčastňovali uzavřených společenských akcí a dnes Hermann stojí v čele několika firem, které Šťovíček vlastní.

Celkem se firma Elvikox a Jiří Hermann podíleli na výkupu pozemků ze tří různých restitučních případů. Kromě toho firma Elvikox koupila od firmy Xaverov, patřící rodině současného ministra zemědělství Miroslava Tomana, pozemek, který společnost předtím získala od státu.

Oficiálně Elvikox sídlí na Kypru. „Celý důvod vzniku společnosti Elvikox byl právě v tom, aby nebyla jasná vlastnická struktura, tedy aby se mohla ztratit stopa, kdo z podivných transakcí skutečně profitoval. Vzhledem k personálním napojením této schránkové firmy dává smysl, že se bude jednat o někoho z okolí Petra Šťovíčka, pokud ne přímo o Petra Šťovíčka,“ je přesvědčený Milan Eibl, analytik Transparency International.

Šťovíček se s Radiožurnálem sejít nechtěl a odpovídat na dotazy byl ochotný pouze e-mailem. Spojitost s firmou Elvikox odmítl. „Tu společnost neznám,“ napsal.

O firmě se s Radiožurnálem bavit nechtěl ani Jiří Hermann. Při náhodném setkání v centru Prahy na otázku ohledně této Elvikoxu odvětil, že chce dotazy zaslat e-mailem. Na něj však neodpověděl.

Je to přitom on, kdo všechny restituční případy propojuje - má vazby na danou kyperskou firmu a zároveň minimálně od roku 2006 spolupracuje s Petrem Šťovíčkem, exšéfem pozemkového úřadu.

Restituční případy Kerlese a Dvořáčka mají společné i další detaily. V první řadě se pozemkový úřad neodvolával proti prvoinstančním rozsudkům v jejich prospěch. Tím jejich restituce zjednodušil a urychlil oproti ostatním. Odvolávat se tehdy přitom byla na úřadě obvyklá praxe.

Šťovíčkova nástupkyně v čele úřadu dokonce z odvolávání se proti prvoinstančním rozsudkům udělala povinnost. „Nyní se úřad nemusí odvolávat v těch případech, kdy se jedná o stejného žalobce, u kterého sporné otázky řešil minimálně Nejvyšší soud a je tak nepochybné, že ke změně náhledu na vývoj sporu nedojde,“ popisuje pravidla mluvčí úřadu Lenka Růžková.

Kerlese i Dvořáčka také ve sporech o vydání pozemků u soudu zastupovala stejná advokátka jménem Daniela Filipová. Ta říká, že se ke sporům svých klientů vyjadřovat nesmí. „Já vám k tomu bližší informace neposkytnu, nejsem k tomu oprávněna,“ uvedla Filipová.

„Skupina kolem Petra Šťovíčka si vytvořila vlastní korupční realitku, která parazitovala na snaze státu navrátit majetek zpět, kam patří,“ hodnotí celý případ Milan Eibl z Transparency International, který se spornými restitucemi dlouhodobě zajímá.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ale na dotaz Radiožurnálu, jestli se bude zpětně zabývat vydáním pozemků, které skončily u firmy Elvikox, odpověděl, že až na jeden případ nikoliv.

„Vypořádání restitučních nároků Bohumila Dvořáčka aktuálně řeší Policie České republiky. Státní pozemkový úřad v této věci poskytuje veškerou součinnost podle jejích požadavků. Vzhledem k tomu nebude SPÚ v této věci nyní provádět žádné kroky a vyčká na výsledek šetření,“ uvedla mluvčí Růžková.

Hermannův výkup od Tomanů

Poprvé se Hermann podílel na výkupu pozemků vydaných státem v říjnu 2011. Šlo o pozemek, který vlastnila firma Xaverov patřící rodině ministra zemědělství Miroslava Tomana. Ta tento pozemek předtím získala od státu.

Tomanovi firmu Xaverov zprivatizovali na začátku 90. let a posléze vedli spory se státem o to, aby firmě vydal i i rozsáhlé pozemky v Praze. Hospodářské noviny v roce 2014 uvedly, že třikrát stát od soudu s firmou odešel jako vítěz, jen jednou jako poražený. Přesto se pozemkový úřad rozhodl spor ukončit smírem a firma Xaverov většinu pozemků získala.

„V době uzavření dohody byl Petr Šťovíček prvním náměstkem ředitele, a v jeho kompetenci tak bylo řízení právní sekce, která připravovala podklady. Je tedy zřejmé, že o ní věděl a musel schválit její znění,“ popisoval pro Mf Dnes v roce 2017 Hynek Jordán, tehdejší mluvčí pozemkového úřadu.

Jiří Hermann následně zastupoval firmu Waltham Investment, která od Tomanových pozemek kupovala. Tu vlastní již zmiňovaná kyperská společnost Elvikox. Firmě Waltham Tomanovi prodali pozemek v Horních Počernicích o rozloze přesně jeden hektar.

Za lukrativní parcelu naproti obchodnímu domu IKEA jim firma Waltham zaplatila pět milionů korun. Firma Waltham ji později nabízela ve veřejné dražbě za cenu 22 milionů korun určenou podle znaleckého posudku, který si nechala sama připravit.

Tomanovi loni za 20 milionů prodali ještě sousední pozemek v Horních Počernicích o rozloze 1,6 hektaru. Získala ho další firma patřící kyperské společnosti Elvikox. Jmenuje se RE Investment a do roku 2016 ji vlastnil Jiří Hermann, který ji zdědil po svém otci.

Na jakých restitucích se podílel Jiří Hermann a kyperská firma Elvikox?

Bohumil Dvořáček – firma Elvikox vlastní pozemky v hodnotě přibližně 300 milionů, restituent je ale prodal jen za 7 milionů. Dvořáčkovi zařizoval restituci na pozemkovém úřadě Hermann.

Jiří Kerles – Hermann na úřadě restituci zařizoval i pro Kerlese. Později Kerles prodával zrestituovaný pozemek i Hermannovi, ale prodej zrušil a obratem ho převedl na firmu Borrador Invest. Pozemek má ale ve svůj prospěch zajištěn firma Elvikox vůči pohledávce až 100 milionů korun. Kerles pozemek prodal za 6 milionů.

Zdeněk Činčera – tři pozemky vydané v rámci kauzy Bečvářova statku hluboko pod cenou skončilo u neprůhledné kyperské firmy. Tu v minulosti zastupoval Hermann, který se podílel i na výkupu jednoho z pozemků. Nyní má pozemky ve svůj prospěch zajištěny firma Elvikox vůči pohledávkám až 140 milionů korun. Kyperská firma pozemky získala za necelých 17 milionů.

Xaverov – firma patřící rodině ministra Miroslava Tomana získala od státu několik pozemků. Ve věci jí také pomohl pozemkový úřad. Firma Xaverov prodala dva z tehdy vydaných pozemků, oba získaly české firmy vlastněné kyperskou společností Elvikox. Jednu z nich přitom vedl a zastupoval Jiří Hermann.

Radiožurnál se pokoušel vyptat i na detaily těchto obchodů. Na dotazy, ani přes jejich urgenci nikdo z firmy rodiny Tomanů nereagoval. „Dotazy jsme dostali. Že odpovíme, vám ale slíbit nemůžu,“ sdělila do telefonu sekretářka ředitele společnosti Zdeňka Tomana.

Jeho bratr, ministr zemědělství Miroslav Toman, pak řekl, že se o firmě Xaverov bavit nebude, protože prý o jejím podnikání nic neví.

Zástavy za stovky milionů

Pozemek v Horních Počernicích, který Tomanovi prodali, má v současnosti firma Elvikox ve svůj prospěch také zajištěný. A to vůči pohledávce až do výše 75 milionů korun. Zápis této zástavy do katastru nemovitostí proběhl 2. července 2018.

Právě stejný den přitom byly do katastru nemovitostí vloženy i další zástavy ve prospěch firmy Elvikox. Šlo o zástavy u pozemku, který prodal restituent Kerles a dále u pozemku od restituenta Dvořáčka. 2. července 2018 byla do katastru nemovitostí vložená také zástava vůči pozemku Jiřího Hermanna v Kbelích, jehož pozemek tak je jediným, který firma Elvikox vlastní nebo má ve svůj prospěch zajištěn, a který předtím jejich původním majitelům nevydal stát.

V neposlední řadě byly ten den ve prospěch firmy Elvikox zastaveny ještě pozemky vykoupené od restituentů z kauzy Bečvářova statku. Tato kauza dokonce skončila i před soudem, protože pozemkový úřad restituentům údajně přiznal více restitučních náhrad, než měl. Dva úředníci byli v kauze dokonce nepravomocně odsouzeni k šesti a sedmi letům vězení.

Do této kauzy byli zapojeni vlivní političtí podnikatelé jako třeba Tomáš Hrdlička. Aktéry také odposlouchávala policie. Na jedné z nahrávek, kterou letos v březnu zveřejnili Reportéři ČT, diskutují Tomáš Hrdlička a advokát restituentů Daniel Honzík o tom, kdo zrestituované pozemky získal. „Platíme navíc Šťovíčka i Rittiga. Převody nejsou všechny na Rittiga, Modřany šly na Šťovíčka a tak dále,“ citují Reportéři ČT Honzíka a Hrdlička podle nich dodal, že Šťovíček získal ještě Benice.

Šťovíček odmítl, že by měl s těmito pozemky cokoliv společného. Advokát Honzík se ke svému tehdejšímu rozhovoru s Hrdličkou vracet nechce. „Na to si opravdu nepamatuji, je to příliš dávno,“ řekl Radiožurnálu. Nic prý o tehdejším hovoru neví ani Hrdlička.

Restituenti z kauzy Bečvářova statku nicméně skutečně získali pozemky v pražských Benicích a v Modřanech. A ty od nich velmi pod cenou koupila firma RD Benice, která patří kyperské firmě Yakinder sídlící na stejné adrese na Kypru jako zmiňovaná společnost Elvikox. Firmu RD Benice navíc přinejmenším jednou zastupoval Jiří Hermann, který od restituentů dokonce sám vykupoval jeden z pozemků, který dnes patří firmě Yakinder a je zastaven ve prospěch firmy Elvikox.