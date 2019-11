‚Jeli zadarmo busem a dostali zaplaceno.‘ Řetězový e-mail o demonstrantech napsal bývalý policista

Na nádraží potkal dva muže, kteří mu řekli, že za účast na protestu proti ministryni Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) dostali peníze. Bývalému policistovi z Hanušovic to stačilo k tomu, aby napsal a rozeslal e-mail o zaplacených demonstrantech s přidělenými transparenty, který se začal šířit internetem. Server iROZHLAS.cz Milana Pavelku vypátral a zjistil, že svá tvrzení opírá o údajnou výpověď dvou „kriminálníků“. Praha 11:43 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autor řetězového e-mailu Milan Pavelka od policie odešel v roce 2006, od té doby je v důchodu a žije ve třítisícových Hanušovicích na Šumpersku. Angažuje se v hanušovickém spolku pro seniory 60+ a sepisuje třeba zprávy ze zájezdů, které spolek organizuje. Celý text e-mailu najdete v článku. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Dnes jsem potkal dva kriminálníky, které jsem sám kdysi vyšetřoval za majetkovou trestnou činnost. Jeden 8, druhý 12 trestů. Také byli oba v Praze na manifestaci, i když se o politiku nezajímají. Zadarmo busem, dostali jídlo, pití i peníze (kolik dostali, to nechtěli říci). Byl jim přidělen transparent ‚Babiš je zloděj‘,“ stojí v řetězovém e-mailu z léta, který reaguje na demonstrace pořádné spolkem Milion chvilek.

Jako autor se pod něj podepsal bývalý policista Milan Pavelka z Hanušovic. Server iROZHLAS.cz zjistil, že identita autora je skutečná a sám Pavelka v telefonickém rozhovoru potvrdil, že e-mail napsal.

„Chlubili se mi, že tam byli. Potkal jsem je na nádraží a vysmívali se mi, jaký měli výlet,“ řekl bývalý policista z Hanušovic o dvojici mužů. „Jsou ze Starého Města pod Sněžníkem, kde jsem měl rajón. Oni mi to řekli a co mi sdělili, to jsem napsal. Ale říkám, jsou to lidi z kriminální sféry,“ dodal při telefonickém rozhovoru. Víc jejich identitu nepřiblížil.

Pavelka si tvrzení „kriminálníků“ nijak neověřoval. Nepřemýšlel ani nad tím, jestli si historku nevymysleli. „Jak to chcete poznat? Lidé mohou lhát a mohou si vymýšlet,“ uvedl dvaasedmdesátiletý muž a dodal, že podle jeho názoru se lže i před soudem.

‚Klaus to potvrdil‘

Informaci, která by tvrzení o placených demonstrantech potvrdila či vyvrátila, Pavelka sám aktivně nehledal. Zaznamenal ale vyjádření bývalého českého prezidenta Václava Klause, které chápal jako potvrzení svých slov.

„Veřejně v médiích mluvil o tom, že to je organizované. Bral jsem to jako potvrzení,“ odkázal Pavelka na Klausovo vystoupení v pořadu Partie na TV Prima. Klaus v pořadu řekl mimo jiné, že se na demonstrace svážejí „zaplacení lidé“ z Moravy.

Klausovo vystoupení v Partii Pavelka ostatně využil opěrný bod už v e-mailu, který rozeslal. „Je nutno dodat, co řekl Václav Klaus v Partii. Toto svinstvo organizují zhrzení politici, kteří nedokázali vyhrát demokratické volby,“ napsal.

Sám Václav Klaus se ale za svá slova později omluvil.

Kdo měl účastníkům demonstrace za jejich účast zaplatit, dvaasedmdesátiletý Pavelka neví. „Podrobnosti vůbec nemám,“ řekl s tím, že nedokáže přiblížit ani to, zda měli peníze demonstrantům dát opoziční politici stojící proti hnutí ANO premiéra Babiše nebo samotný spolek Milion chvilek, který demonstrace svolal.

V e-mailu byl Pavelka ale konkrétnější. Za odměnami měli stát takzvaní „topáci“, k čemuž dodal, že neví, zda šlo přímo o stranu TOP 09 nebo někoho jiného. „Rozhodně nic takového nefinancujeme,“ uvedla pro iROZHLAS.cz tisková mluvčí strany Lenka Brandtová.

Klausovo vyjádření nebylo ojedinělé. Informace o údajně zaplacených demonstrantech se šířily zejména na sociálních sítích. Konkrétní důkazy ale o něčem takovém nikdo nepřinesl.

Jednou a dost

Milan Pavelka od policie odešel v roce 2006, od té doby je v důchodu a žije ve třítisícových Hanušovicích na Šumpersku. Angažuje se v hanušovickém spolku pro seniory 60+ a sepisuje třeba zprávy ze zájezdů, které spolek organizuje. Je také jeho místopředsedou.

Srpnový e-mail o placených demonstrantech byl podle jeho slov jediným, který napsal a odeslal. Zprávu prý rozeslal kvůli tomu, že se o demonstracích mluvilo. Kolika lidem e-mail poslal, si nepamatuje. Nepamatuje si ani to, jestli bylo adresátů pár nebo několik desítek.

Pavelkův text se z e-mailových schránek dostal také na server ProEvropu.com, který sám sebe definuje jako „nezávislé zpravodajství bez cenzury“. Na serveru se objevují například texty varující před příchodem migrantů do České republiky, kritizující německou kancléřku Angelu Merkelovou, ale také českého premiéra Andreje Babiše.

Premiérova omluva

Premiér a předseda hnutí ANO se v minulosti také zmínil o zaplacených demonstrantech. Mířil tím ale na protivládní demonstrace z minulého roku. Lidé v červenci 2018 protestovali na Malostranském náměstí a později také u vchodu do Poslanecké sněmovny.

Babiše kvůli jeho vyjádřením žalovala demonstrantka Jana Filipová a Okresní soud Praha-západ letos v září rozhodl, že se premiér musí za svá slova omluvit. Soud v rozhodnutí uvedl, že premiér jako veřejná osoba musí tolerovat určitou míru kritiky. „Žalovaný tuto kritiku neunesl, naopak reagoval zcela nepřiměřeným způsobem a dopustil se nepravdivých hanlivých výroků,“ řekla soudkyně Simona Kačerová.

Milan Pavelka se nebojí, že by ho někdo mohl kvůli e-mailu „popotahovat“. „Pokud vím, tak je dneska svoboda slova,“ řekl. Svoboda slova se ale podle Pavelky netýká všeho.

‚Cenzura existuje‘

„Vím, jak to chodí. Cenzura pořád existuje, jen jinak. Kolikrát se stane, že něco sdílím od někoho jiného a za pár dní to zmizí. Jasně, že to cenzor odstranil. To je logické,“ myslí si.

Variantě, že by příspěvek smazal sám jeho autor, moc nevěří. „Když řeknete něco proti Rusku, tak je to v pořádku. Když řeknete něco proti Americe, tak vám to hned smažou.“

Pavelka je podle svého facebookového profilu příznivcem hnutí SPD a jeho předsedy Tomia Okamury. Oficiálně nemá s hnutím podle jeho olomouckého vedení nic společného. „Nikdy nebyl ani není členem nebo čekatelem na členství hnutí SPD,“ napsal v e-mailu pro iROZHLAS.cz asistent poslance Radima Fialy Radovan Moudrý.

Milan Pavelka telefonický hovor ukončil v momentě, kdy otázky zamířily mimo samotné autorství e-mailu a jeho šíření. Uvedl, že se kvůli vysokému věku a zdraví nesmí rozčilovat.