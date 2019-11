Evropská unie umožní Česku spustit daňový systém reverse charge. Pro jeho zavedení ale chybí legislativa

Česko by od Nového roku mohlo začít využívat v boji proti daňovým únikům takzvanou reverse charge, tedy přenesení povinnosti uhradit DPH z prodávajícího na kupujícího. Vláda ji ale nedokáže začít uplatňovat už od 1. ledna, protože zatím nejsou schváleny potřebné zákony. Podle ministryně financí za Hnutí ANO Aleny Schillerové může jejich prosazení trvat asi rok. Opatření přitom podle schválené evropské výjimky může platit jen do půli roku 2022. Praha 15:03 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavedení reverse charge prosazoval premiér Andrej Babiš (ANO). | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Do té doby Evropská komise plánuje celkovou reformu přeshraničního výběru DPH. Zavedení reverse charge v Evropské unii prosadilo Česko. „Ministerstvo financí si to musí určit, protože pokud bude zavádění trvat dlouho, dostaneme se do situace, kdy na to budeme mít málo času,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Europoslanci dali zelenou daňovému systému reverse charge. Zamezuje podvodům s DPH Číst článek

Ministryně financí proto o zavádění této novinky chce ještě jednat. „Ještě dnes rozešlu pozvánky podnikatelským svazům a komorám na jednání, které chci svolat na příští týden,“ uvedla Schillerová. „Musím slyšet názor zástupců podnikatelů, abychom jim nezpůsobili víc škody než užitku.“

Česká strana pod vedením premiéra Babiše přitom o této změně s Evropskou unií dlouho a složitě vyjednávala. Přenesení povinnosti platit DPH na kupujícího se týkají transakcí vyšších než zhruba 450 tisíc korun. Opatření by podle české vlády mělo snížit riziko daňových úniku u přeshraničního obchodu.