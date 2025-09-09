Revitalizace rybníku Rosnička ve Svitavách je u konce. Město má v plánu začít ho napouštět na podzim
Končí více než roční revitalizace rybníku Rosnička, při které se odbahnilo dno rybníka a provedl se pyrotechnický průzkum. V upraveném okolí přibudou také nové atrakce pro obyvatele města.
„V těchto dnech na vodní ploše vidíme, že se odváží poslední hromady bahna, rybník je již kompletně odbahněn a dochází k úpravě samotné hráze. Jsou vidět také hromady žulového kamení, protože dochází k budování jednotlivých schodišť do rybníka, zároveň na hrázi rybníka vidíme obrovské kovové pylony, které se instalují do hráze, aby hráz nejenom zpevnily, ale zabránily prosakování vody,“ popisuje starosta David Šimek.
„Kovové panely na dně rybníka, po kterých jsme přišli, jsou ještě součástí staveniště, ale jinak se nacházíme na budoucím lovišti a kádišti, kde bude v případě výlovu umístěna technika, aby se mohl rybník každých pět let vypouštět,“ doplňuje.
Na břehu rybníka jsou vidět velké hromady rašeliny. „V plánu bylo vytěžit 60 tisíc kubíků sedimentu. Všechna rašelina je již odtěžená a tento týden se odváží poslední zbytky,“ vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
Práce na samotné vodní ploše budou probíhat do konce tohoto roku. „V říjnu bychom rádi začali rybník postupně napouštět vodou, pokud tedy bude. Na jaře příštího roku budeme pokračovat s okolními úpravami prostoru,“ říká Šimek.
Rybník je součástí nejnavštěvovanějšího rekreačního místa ve Svitavách, Brandu. „V území areálu Brandu se budou budovat ještě nové stezky, ale také fotopointy a přístřešky, na což město Svitavy v současné době podává žádost o dotaci. Plán realizace tohoto prostoru je v příštím roce,“ uvádí starosta.
Revitalizace rybníka Rosnička bude stát 80 milionů korun.