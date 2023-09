Mapování, hodnocení, pilotní testování. Jak se chystá slibovaná dieta státu v režii Fialova kabinetu?

Byl to jeden ze slibů, který si vláda vetkla do programového prohlášení a premiér Petr Fiala (ODS) o něm mluví jako o klíčovém. Řeč je o inventuře veřejné správy a jejím zeštíhlení. Původně měla být hotová už na konci loňského roku, kabinet ale termín posunul na konec roku 2023. Jak přesně hodlá fungování „státu“ zefektivnit, pořád není jasné. V nejbližších dnech má ministerstvo vnitra návod, jak na to, představit členům Fialova kabinetu. Praha 5:00 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už rok připravují metodiku revize státních agend na ministerstvu vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN). Od letošního června se stejné téma řeší také přímo na Úřadu vlády, kde vznikla pracovní skupina | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.“

Vláda schválila aktualizaci svého programového prohlášení. Změny se dotknou energetiky či školství Číst článek

Takový slib si napsala současná vláda na začátku svého působení do programového prohlášení. O rok později, v době, kdy už měly být „konkrétní plány“ jasné a inventura hotová, kabinet své programové prohlášení aktualizoval. A rok 2022 se změnil na rok 2023.

Proč? „Ministerstvo vnitra zahájilo realizaci úkolu stanoveného v Programovém prohlášení vlády v srpnu loňského roku,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Hana Malá, mluvčí úřadu, který dostal za úkol návod na zeštíhlení připravit a otestovat.

Jasnější odpověď, proč nebyla inventura dokončena v termínu do konce roku 2022, nedala. Šest měsíců ale podle všech nebyla dost dlouhá doba, a to v situaci, kdy úřad řešil třeba masivní příliv uprchlíků z Ukrajiny.

Teprve letos v srpnu úředníci na vnitru metodiku, která by měla vyřešit „obezitu státní správy“, dokončili. Pracovali na ní tedy rok. Její obsah je ale zatím pro veřejnost velkou neznámou.

Interní materiál

Připravovaný návod, jak na zefektivnění státních úřadů, Malá nechtěla blíže popsat: „V tuto chvíli metodiku a dosavadní výstupy chápeme jako interní materiál. O jejich zveřejnění bude rozhodnuto až po jejich předání ostatním členům vlády.“

„Současná státní správa trpí obezitou a dieta je naprosto nezbytná. Řešením má být méně byrokracie a povinností pro občana, kterému se stát nemá plést do života více, než je nezbytně nutné. Koalice SPOLU v kampani na jaře 2021“ Koalice SPOLU (předvolební kampaň, jaro 2021)

K tomu by mělo dojít během září. Do té doby nechce úřad konkrétní kroky prozradit.

Fiala o některých postupech v rámci zeštíhlování mluvil v květnovém rozhovoru pro deník Blesk: „Propouštění bude spíš výjimečné. Na většině resortů toho lze dosáhnout tak, že nebudou obsazována neobsazená místa. Někde to bude znamenat zrušení nějakých oddělení, která nejsou potřeba. Chceme rušit i zbytečné agendy, což není jednoduché. I na tom pracujeme.“

Možný návod dal už v polovině loňského roku například sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. „Lidé na úřadech práce jsou velmi špatně placeni. Zátěž na ně kladená je ale obrovská. Chyba je v ohromné byrokracii,“ uvedl tehdy pro Český rozhlas.

Jako příklad dal čerpání příspěvku na bydlení: „U každé dávky vyžadujeme tak brutální papírování, že úřady zbytečně přetěžujeme. Kdyby se příspěvek na bydlení čerpal jednou ročně a online, ubylo by úředníkům tolik agendy, že by jich mohlo být méně a byli by lépe ohodnoceni.“

Jako další příklad tehdy uvedl rozdělení české správy. „Když platíte daň z příjmu, platíte ji finanční správě, přehledy ale dáváte správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Úplně zbytečně dáváte třikrát ty samé údaje,“ popsal jeden z postupů, který dobře znají třeba živnostníci.

„Kdyby to všechno vybírala finanční správa a rozdělovala to dalším institucím, ubyla by všem spousta práce,“ podotkl s dovětkem, že změna systému by ale vyžadovala „velkou politickou energii“.

Pilotní testování

Ministerstvo vnitra má být v tomto směru jakýmsi pokusným králíkem, který proces státního hubnutí odstartuje. Co se konkrétně kolem přípravy inventury a metodiky na vnitru za uplynulých 12 měsíců dělo?

Bobtnající stát Navzdory slibům, že stát se má zeštíhlovat, i letos počet státních zaměstnanců vzrostl oproti loňsku o více než 10 tisíc osob. K nárůstu ale došlo především ve školství.

Učitelů je podle ministerstva financí 194 125, o 7300 víc než loni. Nepedagogických pracovníků ve školství zaměstnává stát 77 053, zhruba o 1000 víc než loni. V ozbrojených silách, jako jsou policisté, hasiči, vězeňská služba nebo celní správa, pracuje 69 227 lidí, jejich počet se zvýšil zhruba o 750. Vojáků je 28 134, o 1100 víc než před rokem.

Zaměstnanci úřadu, který vede Vít Rakušan (STAN), nejdříve zmapovali veškeré odborné agendy na úrovni jednotlivých útvarů – vnitro řeší třeba migraci a azyl, archivnictví, bezpečnost nebo požární ochranu. Posoudili, jak by se případně mohla zvýšit efektivita jejich výkonu, řešili jejich elektronizaci nebo v případě zbytnosti jejich zrušení.

„Metodiku jsme zpracovali tak, aby byla revize agend provedena v rámci celého úřadu stejnou optikou a stejným postupem. Tato metodika byla následně předmětem pilotního testování na vybraných sekcích našeho ministerstva,“ popsala Malá.

Na základě testování pak podle ní dostaly metodiku k vyzkoušení i další odbory v rámci ministerstva. Veškerou práci na dokumentu tak odvedli zaměstnanci Rakušanova úřadu, bez pomoci externích firem nebo jiných organizací.

Úspory nejasné

Už nyní je zřejmé, že úpravy, které by fungování úřadu zlevnily a zvýšily jeho výkonnost, budou během na delší trať. Neobejdou se to totiž beze změn zákona.

„V minulém týdnu (na konci srpna – pozn. red.) se uskutečnilo jednání, na kterém byly projednány návrhy na doporučení a priority pro další postup. Již nyní lze uvést, že tato doporučení se týkají změny zákonné úpravy některých věcných agend ministerstva,“ řekla Malá. Konkrétní změny zákonů neuvedla.

Lidé potřebují vidět, že se omezuje i veřejná sféra. Stát by měl jít v úsporách příkladem, myslí si Prokop Číst článek

Další doporučení, která na jednání padla, pak zahrnovala změny fungování ministerstva, jež se týkaly tzv. obslužných činností. Tedy těch, bez nichž by úředníci svoji agendu nemohli vůbec vykonávat – například hledání zaměstnanců a péče o ně, IT podpory nebo třeba vypisování veřejných zakázek. V rámci nich by změny mohly proběhnout i bez úprav zákona.

Některá doporučení se podle Malé týkají pouze ministerstva, některá se ale dotýkají i ostatních podřízených organizací v rámci resortu vnitra. Spadají pod něj třeba policejní školy nebo archivy.

Zásadní otázka, kolik by stát mohl ušetřit, zůstává také bez odpovědi. Důvod? „Před přijetím dílčích rozhodnutí o tom, které agendy nebude ministerstvo dále vykonávat, nelze předjímat výši dosažených úspor, nebo míru rušených míst, zkracování úvazků či jiných personálních opatření,“ vysvětlila Malá.

Pracovní skupina

Analyzovat činnost se snaží i na Úřadu práce. Tam vznikla letos pracovní skupina, která by měla připravit konkrétní návrhy a řešení, jak zvýšit fungování státu.

„Nejedná se o uzavřenou, formalizovanou skupinu, ale o tým lidí, kteří diskutují a hledají možnosti,“ řekl k tomu mluvčí vlády Václav Smolka.

V rámci týmu se scházejí zástupci ministerstva vnitra, kteří už řadu měsíců metodiku připravují, odborníci z Národní ekonomické rady vlády a také lidé z Úřadu vlády nebo ministerstva financí.

Zadlužení je obrovské, vadí nový rozpočet ekonomce. Má 10 tipů k nastartování růstu Číst článek

Scházet se začali letos v červnu a potkali se prozatím třikrát. K čemu během setkání došli, Smolka neřekl. „Konkrétní výstupy ve formě návrhů či doporučení by mohly být k dispozici ke konci tohoto roku,“ řekl pouze a doplnil mnohokrát opakované prohlášení, že pro premiéra Fialu jde o klíčové téma.

Špatný služební zákon

Velmi „drahou státní správu, která nemá tu výkonnost, kterou bychom od ní očekávali“, kritizovala nedávno třeba ekonomka Eva Matesová v pořadu Ptám se Já na serveru Seznam zprávy.

„Od doby, co začal platit státní služební zákon, kterým jsou úředníci vlastně chráněni, se výkon velmi zhoršil. Protože ti, kteří předtím byli motivováni opravdu podávat vysoký výkon, tak časem zjistili, že vlastně v tom prostředí, když nic nedělají ostatní, tak se taky nic nestane,“ řekla.

Změnu si ministerstvo vnitra slibuje od novely služebního zákona, která se teď nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Zákon u nás funguje od roku 2015 a upravuje právní poměry státních zaměstnanců, jejich odměňování, hodnocení i vzdělávání.

Jeho úprava by měla dostat do státní správy více odborníků třeba z řad IT technologií, kteří mají dnes dveře zavřené kvůli formálním požadavkům. Omezit by se nově mělo papírování, v personálních otázkách by stát měl být flexibilní. Alespoň to avizoval ministr Rakušan v tiskové zprávě z poloviny srpna.

Ušetřit by se mělo také na zaměstnancích, kteří jsou z organizačních důvodů zařazeni mimo službu. Ti mají dneska nárok ze zákona na 80 procent svého měsíčního platu, a to po dobu půl roku. Lhůtu chce ministerstvo zkrátit na polovinu a tím ušetřit.

A ačkoliv novela zákona o státní službě není součástí revize státních agend, která se na vnitru celý rok chystala, měla by ji doplňovat. „Je s cíli revize agend plně v souladu, neboť přinese významné zpružnění personálních procesů, které povede k značnému snížení administrativní zátěže a ke zvýšení hospodárnosti výkonu služby,“ uvedla mluvčí Malá.