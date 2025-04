Řez na ministerstvech a Úřadu vlády. Padli čtyři státní tajemníci, půlka z nich neobstála v konkurzu

Na několika klíčových pozicích státní správy došlo ke změnám. Server iROZHLAS.cz zmapoval pohyb na místech státního tajemníka v Úřadu vlády a dalších čtyřech ministerstvech. Pouze jeden vedoucí úředník obhájil své místo. V současnosti běží výběrové řízení na státního tajemníka ministerstva spravedlnosti. Praha 17:02 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Superúředník Jindřich Fryč (vlevo) uvádí do funkce nového státního tajemníka Úřadu vlády Filipa Mináře | Zdroj: Úřad vlády ČR

Josef Postránecký byl pět let nejvlivnější figurou tuzemské státní správy. Byl historicky prvním takzvaným superúředníkem, jemuž podléhá veškerý byrokratický aparát, tedy ministerstva, státní úřady a organizace. Ve funkci byl v letech 2015 až 2020, dalších pět let působil jako státní tajemník ministerstva vnitra.

5:00 Šachy v diplomacii. Velvyslancem bude Pavlův klíčový úředník, naopak končí bývalý Zemanův poradce Číst článek

Státní tajemník je na ministerstvu klíčová figura, který odpovídá za personální změny, povyšování či kázeňské trestání úředníků. Josef Postránecký v této funkci na ministerstvu vnitra tento měsíc skončil. Jeho nástupkyní je Štěpánka Cvejnová, která předtím vedla Postráneckého kancelář.

„Vzhledem k mému současnému věku už by to pro mě bylo náročné, takže to bylo klíčové při mém rozhodování,“ vysvětlil iROZHLAS.cz Postránecký, proč se rozhodl neobhajovat pozici ve výběrovém řízení. Naposledy byl v úřadu 6. dubna. V červnu mu bude 64 let, dál se chce věnovat akademické práci.

Dvě tajemnice neobhájily

„V letošním roce končí pětileté funkční období šesti státním tajemníkům, proto na základě zákona bylo v období od 1. ledna 2025 postupně vyhlášeno šest výběrových řízení na místa státních tajemníků,“ shrnul pro iROZHLAS.cz Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra, které se na organizaci konkurzů podílí.

Státní tajemník jako šéfúředník Organizaci státní správy upravuje zákon o státní službě z roku 2015. Podle něj státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců. Státní tajemník má také na starosti pracovněprávní vztahy zaměstnanců.

Ve hře byly posty tajemníků na Úřadu vlády, ministerstvu obrany, ministerstvu pro místní rozvoj, kultury a zmíněného vnitra. Tam všude už je rozhodnuto. A bilance stávajících vedoucích úředníků je nelichotivá. Ze tří přihlášených obhájil funkci jediný, pokračovat bude pouze státní tajemník obrany Petr Vančura, už ve svém třetí období.

Naopak v konkurzu neuspěly stávající tajemnice kultury Jana Machová a ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Pikešová. Machová měla za sebou pět let služby, Pikešová se snažila v soutěži získat už třetí mandát za sebou. Úředníky na místním rozvoji vede od úterý Martina Postupová.

„Přechází z ministerstva vnitra, kde byla poslední více než čtyři roky personální ředitelkou sekce pro státní službu,“ uvedl ředitel odboru komunikace místního rozvoje Petr Waleczko. Úřednický aparát na kultuře pak od 9. dubna řídí Martin Forman, který tam poslední tři roky pracoval jako šéf odboru řízení lidských zdrojů.

Změna po 10 letech

Naopak organicky proběhla změna na Úřadě vlády České republiky. Obdobně jako zmíněný Josef Postránecký se místo státního tajemníka rozhodl uvolnit a dále se o něj neucházet Petr Špirhanzl, který sloužil ve funkci dvě období, tedy deset let. V úterý nastoupil na jeho pozici Filip Minář.

‚Superúředník‘ končí. Hůrka odchod odůvodnil tím, že dokončil koncepci modernizace státní správy Číst článek

„Jsem opravdu ráda, že ve výběrovém řízení uspěl Filip Minář a že člověk s jeho zkušenostmi a schopnostmi má zájem pracovat pro stát v roli tajemníka Úřadu vlády,“ uvedla jeho vedoucí Jana Kotalíková. Minář na úřadu poslední více než tři roky působil šéf sekce pro právo a ekonomiku.

Jedinou otevřenou soutěží nyní zůstává výběrové řízení na místo státního tajemníka ministerstva spravedlnosti, v němž podle informací iROZHLAS.cz obhajuje pozici stávající šéfúředník Jan Lišák. Pohovory s uchazeči proběhnou na konci tohoto týdne.

„Nejvyšší státní tajemník nominuje dva členy čtyřčlenné výběrové komise pro každé ze služebních míst. Výběrová komise určí tři nejvhodnější žadatele. Nejvyšší státní tajemník s příslušným ministrem následně uzavírá písemnou dohodu o výběru nejvhodnějšího žadatele,“ popsal mluvčí vnitra Krátoška organizaci soutěže.