Rezervy jsou v budování vodních nebo suchých nádrží, hodnotí odborník protipovodňová opatření
„Protipovodňová opatření zafungovala velice dobře dokonce i nad rámec svých návrhových parametrů,“ hodnotí dopad loňských povodní v rozhovoru pro Český rozhlas Plus a server iROZHLAS Aleš Dráb z Ústavu vodních staveb Vysokého učení technického v Brně. Odborníci z VUT se podíleli i na zprávě o vyhodnocení povodní, kterou tento týden projednala vláda. Doporučují rychleji stavět přehrady nebo suché poldry a lépe se připravit na velkou vodu.
Víc než šest set stránkový dokument popisuje nejen, jak zafungovala protipovodňová opatření, ale také meteorologové, ministerstva, vedení obcí, hasiči a další nezbytné složky. U protipovodňových opatření mimo jiné odborníci doporučují zaměřit se na to, jak se voda chová na horních částech toků v horách. A zlepšit by šla i odolnost protipovodňových opatření ve chvílích, kdy je na ně velké vody už příliš.
Zrychlit by stát podle vyhodnocení měl i výstavbu některých vodních děl. „Jako zásadní se jeví nutnost nalezení vhodných cest k urychlení přípravy a následné výstavby PPO (protipovodňových opatření, pozn. red.) většího rozsahu, která vyžadují náročné vypořádání majetkoprávních vztahů nebo připomínek ze strany ochrany přírody,“ stojí ve zprávě.
Máme rok od povodní. Dokážeme už zhodnotit a říct, jak česká protipovodňová opatření v tom loňském roce zafungovala?
Ano, můžeme provést souhrnné hodnocení průběhu povodně v roce 2024. Je třeba konstatovat, že na povodně tohoto typu je Česká republika velice dobře připravena.
Víceméně ve všech fázích povodně jednotlivé složky zafungovaly velice dobře. Ať už si jedná o hlásnou předpovědní povodňovou službu nebo potom v průběhu povodně činnosti podniků povodí, jednotlivých účastníků ochrany před povodněmi. Nesmíme zapomenout na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Samozřejmě velice dobře zafungovala jednotlivá protipovodňová opatření.
Když zůstaneme u protipovodňových opatření… co se ukázalo, že je dobře funkční a je dobře, že se v těch uplynulých letech udělalo? A naopak byly případy, kdyby někde byla protipovodňové opatření, tak určitá obec by mohla být ochráněna? Kde jsou ještě ty další mezery?
Obecně se dá říct, že protipovodňová opatření, která jsou realizovaná především na vodních tocích, zafungovala velice dobře dokonce i nad rámec svých návrhových parametrů. Opatření fungovala velice spolehlivě i po překročení svých návrhových parametrů.
Kde můžeme hledat určité rezervy, tak to je většinou realizace opatření většího rozsahu. Ať už se jedná o liniová opatření, která zasahují větší území, anebo se jedná o například větší vodní nebo suché nádrže, kde ta příprava trvá velice dlouhou dobou. A ta opatření nebyla realizovaná a nemohla zafungovat během této povodně.
Když se podíváme do takového menu toho, co se nabízí, když chceme nějakou obec nebo zastavěné území ochránit před tou velkou vodou, z čeho všeho se dá vybírat a podle čeho se potom vybírá?
Obecně protipovodňová opatření by měla fungovat jako systém. Můžeme to vzít postupně od opatření v ploše povodí, které slouží především k formě transformace třeba povrchové otoku. Takzvaně mimo intravilán (tj. mimo zastavěná území, pozn. red.) jsou to opatření protierozního typu, například průlehy. Můžou to být různá agrotechnická opatření, která při přívalových srážkách omezují povrchový odtok.
Podobný typ opatření se dá navrhovat například i v intravilánech (v zastavěných územích, pozn. red.), kde se snažíme transformovat ten odtok předtím, než se dostane do kanalizace. To jsou různé retenční nádrže, zasakovací pásy a podobně.
Pak samozřejmě velká skupina opatření s retencí (tj. zadržováním vody, pozn. red.), která nám transformují většinou průtok v tocích, ještě než se dostane do toho inkriminovaného území. Mezi opatření s retencí patří různé typy nádrží, ať už jsou to vodní nádrže, které mají vyčleněny nějaký ochranný prostor, ale mimo povodní mají trvalý zásobní prostor. To znamená, že nádrž není z běžného stavu prázdná, ale je v ní určité množství vody.
A druhá skupina, která se označuje jako suché nádrže nebo používá se i termín poldry, ale to není úplně přesné. A to jsou nádrže, které jsou z běžného stavu prázdné. Celý prostor nádrže slouží jako ochranný a plní se pouze v průběhu povodně.
Pak je velká skupina opatření na vodních tocích. To jsou většinou liniová opatření, která omezuje rozliv z toku při překročení jeho kapacity. To jsou různé typy ochranných hrází, ochranných zdí a podobně.
A samozřejmě nesmíme zapomenout ještě na velkou skupinu opatření na kanalizační síti. Protože vodní toky jsou většinou s kanalizační sítí propojeny a musíme zabránit tomu, aby nedocházelo ke zpětnému nátoku vody z toku prostředním kanalizace do chráněného území.
Když ten tok protéká městem nebo obcí. Jak se dá v zastavěném území pomoci, aby se voda nevylila z břehů?
Obecně v zastaveném území není ten návrh opatření úplně jednoduchý, protože se pohybujete většinou ve stísněných prostorech. Nemáte většinou moc prostoru pro opatření s retencí. Takže se to většinou řeší různým typem liniových opatření. Ať už je to třeba ochranná zeď nebo ochranná hráz, které zvýší kapacitu toho toku a zabrání rozlivům.
Další typ opatření, který se provádí, je úprava profilu koryta. Příkladem je aktuálně zrealizovaná etapa protipovodňových opatření na územní města Brna, kde se celkem razantně změnil příčný profil koryta. Rozšířilo se a zvýšila se jeho kapacita.
Dá se před povodní ochránit na sto procent nebo musíme vždycky počítat s tím, že ať už bychom postavili cokoliv, tak někde to nemusí stačit?
Je to přesně tak, jak říkáte. Stoprocentní ochrana před povodní neexistuje. To opatření má stanovené nějaké návrhové parametry. A po překročení těchto návrhových parametrů už přestává plnit svou funkci a dochází k zaplavení přilehlého území.
Podle čeho se nastavuje, jakou vodu by to opatření mělo vydržet?
Nastavení návrhových parametrů protipovodňových opatření je poměrně složitý proces. Ten základní princip spočívá v tom, že se vyhodnotí míra povodňového rizika v tom území před realizací protipovodňového opatření. Následně se potom provede návrh opatření a ta rizika před a po realizaci opatření se porovnají.
Samozřejmě vždy tam zůstane nějaké zbytkové riziko a je potom na zvážení, podle jakých kritérií posoudíme, jestli to zbývající riziko je pro nás přijatelné nebo není. Na to existuje celá řada kritérií, počínají těmi ekonomickými, kdy se hodnotí ekonomická efektivnost opatření, přes další hlediska, jaké jsou například dopady na životní prostředí nebo nějaké doplňkové funkce těch protipovodňových opatření.
A teď nám do toho vstupuje klimatická změna a taky extrémnější a intenzivnější počasí. Co to znamená pro návrh protipovodňových opatření, o kterých jsme se teď bavili?
My už vlastně dlouhodobě pracujeme s takzvanou nejistotou, která vstupuje do toho návrhu. Všechna ta protipovodňová opatření jsou navržená vždycky s nějakou bezpečnostní rezervou, která by v sobě měla schovat nejistoty, které se mohou vyskytnout. Není to jen nejistota, co se týká hydrologických údajů. To, co jste zmiňovala, v souvislosti s klimatickou změnou. Ale je tam celá řada dalších nejistot, které tam vstupují.
Když se srovnáme s dalšími státy v Evropské unii, případně i ve světě, jak dobře nebo jak špatně na tom s připraveností protipovodňových opatření v Česku jsme?
Podle mého názoru Česká republika je na tom, co se týká povodňové problematiky velice dobře a to jak ve srovnání evropském, tak i celosvětovém. Velice rychlý rozvoj, co se týká výzkumu a další činnosti, se rozběhl především po povodních v roce 1997.
A od té doby je vidět opravdu velice výrazný posun ve všech oblastech, které se týkají povodňové problematiky. Ať už se jedná o preventivní opatření, o předpovědní hlásnou povodňovou službu nebo samotnou realizaci jednotlivých opatření, tak ve všech těch oblastech je vidět výrazný posun. A koneckonců to dokázaly i poslední povodně v září 2024, kde se ukázalo, že ty jednotlivé složky opravdu fungují velice dobře.
Co vy tady na fakultě budete na základě zkušenosti z těch loňských povodních zkoumat nebo testovat?
Během těch posledních povodní v září 2024 se ukázalo, že i v České republice se mohou vyskytovat povodně s poměrně specifickým průběhem. Mám teďka na mysli průběh povodní především na horních úsecích toků, kde v průběhu té povodně dochází k intenzivní erozní činnosti, k transportu sedimentů, mění se morfologie koryt, často koryta mění i svoji trasu.
Samozřejmě v průběhu té povodně dochází k transportu pláví, které způsobuje další problémy v těch územích. Tento typ povodní je běžný především třeba v alpských oblastech, kde s tím mají zkušenosti, ale u nás tyto povodně nejsou až tak časté.
Tady je třeba oblast, kde se nabízí další možnost výzkumu a hledání cest, jakým způsobem hodnotit rizika povodní v těchto oblastech a jakým způsobem budovat účinnější protipovodňové opatření.
Další možnost, která se ukázala během posledních povodní, je stav, kdy dojde překročení návrhové kapacity protipovodňových opatření. To je záležitost simulace průběhu překročení kapacity a hledání cest, jak co nejlépe zmírnit následky, když protipovodňové opatření přestane plnit svou funkci, má překročené návrhové parametry a dochází k přelévání hrází nebo jiných ochranných prvků.
Jak se dá řešit situace, kdy protipovodňové opatření, třeba nějaká ta zvýšená zídka podél vodního toku už prostě na ten déšť a na to množství vody v určité chvíli nestačí?
Možností, jak tento problém řešit, je celá řada. V současné době máme velice účinné simulační nástroje, pomocí kterých jsme schopní nasimulovat průběh povodně a zjistit, jak se povodně bude chovat, a přizpůsobit tomu povodňové plány.
Další možnost je návrh určitých technických opatření. V současných předpisech už jsou požadavky na budování takzvaných hrázových přelivů. To jsou místa vytipovaná na ochranných hrázích, kde ta koruna hráze je snížená a kde předpokládáme, že při povodní dojde k přelévání průtoku.
To znamená, pokud dojde k překročení kapacit, tak víme, kdy a kam bude ta voda natékat přes tu ochrannou hráz. A také zabráníme tomu, aby nedošlo nekontrolovaně k poškození té hráze v místě, kde to nečekáme. Hrázové přelivy jsou konstruktivně uspořádané tak, aby vydržely ten nápor té přelévající se vody.