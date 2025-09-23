Rezidenti s transparenty na zastupitelstvu. Protestovali proti placenému parkování v Pardubicích
Pardubice plánují od října rozšířit zóny placeného parkování do vzdálenějších míst od historického centra. Vedení města tvrdí, že vychází vstříc rezidentům, kteří kvůli návštěvníkům města nemají kde zaparkovat. Byli to právě ale rezidenti, kteří přišli protestovat na včerejší zastupitelstvo, protože jim vadí, že budou muset platit za parkovné. Vadí jim také další dopravní úpravy.
Placené nebo, jak vedení města říká, rezidentní parkování rozšiřuje město z historického centra do celého prvního městského obvodu, zasáhne ale i do třetího obvodu, nově tam budou spadat i ulice U Háje, nebo Na Drážce. Pro návštěvníky to znamená nutnost použít pouze placená parkovací stání a rezidenti budou mít místa vyhrazená, musí si ale koupit parkovací kartu, její cena je 1200 korun za rok za první auto.
Poslechněte si celou zprávu o protestech na jednání zastupitelstva v Pardubicích
Na pondělním jednání zastupitelstva byla atmosféra napjatá. Lidé přišli s transparenty, hlasitě reagovali a diskuse se táhla dlouho. Několik z nich s kritikou nového systému vystoupilo. Mluvili o tom, že radnice špatně komunikuje a rezidenti ani nevěděli, že se v jejich ulicích začne platit.
Podle nich město vůbec nevysvětlilo změny ani důvody značení. David Tomáš například upozornil na ulici Na Okrouhlíku, kde po novém zakreslení parkovacích míst vznikla jednosměrka a každá jeho cesta domů se prodloužila o kilometr.
Padaly i výtky, že jednosměrky svádějí některé řidiče k rychlé jízdě a ulice nejsou bezpečné. Nelíbily se ani cyklopruhy v Sakařově ulici, kde ubyla parkovací místa, a přesto cyklisté raději volí bezpečnější Sezemickou. Kritika směřovala také na zrušení přenosné parkovací karty, za kterou by byli lidé ochotni si připlatit.
Reakce vedení města
Náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO přišel s prezentací, ve které ukázal nárůst počtu aut i srovnání placeného stání v jiných městech. Přislíbil, že se osobně setká s každým, kdo bude mít zájem, a jeho případ projedná. Zdůraznil také, že všechny změny prošly dopravní komisí.
Město plánuje do budoucna zavést měsíční a roční paušál pro návštěvníky, a to podle vytíženosti parkovišť, kterou má zmapovat nové monitorovací vozidlo městské policie.
Opozice pak upozornila na obyvatele žijící na hranici zóny, kteří mohou mít potíže zaparkovat, protože se tam budou stahovat řidiči nechtějící platit. Návrh, že by se rozšíření placeného parkování opět odsunulo, ale zastupitelé nepřijali.