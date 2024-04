Rezignace Langšádlové je škoda. Prioritou je dotáhnout to, co začala, věří místopředseda rady vlády

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) ve čtvrtek oznámila, že rezignuje. Zatím není jasné, kdo ji nahradí. „Priority jsou naprosto jasné. Je to dotažení zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu technologií. To je hlavní projekt,“ je ve vysílání Radiožurnálu přesvědčen biofyzik a místopředseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace Tomáš Polívka. Rozhovor Praha 12:00 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně Helena Langšádlová (TOP 09) podala ve čtvrtek demisi | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

O tlaku na ministryni Helenu Langšádlovou z její vlastní strany, tedy z TOP 09, už se nějakou dobu spekulovalo. Překvapila vás její čtvrteční rezignace?

Nepřekvapila, protože jsem o této připravované akci věděl už zhruba 14 dní. Ale když jsem se to dozvěděl poprvé, tak mě to překvapilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 14 dny Rada vlády schválila návrh rozpočtu, který půjde do vlády. Teď je otázka, kdo bude rozpočet pro vědu a výzkum ve vládě obhajovat, obává se profesor Tomáš Polívka, místopředseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace

Spolupráci s ministryní Langšádlovou si akademici, vědci i zástupci průmyslu a obchodu chválili. Je něco, co byste jí vytkl?

Ne, teď mě nic konkrétního nenapadá. Myslím, že spolupráce byla z obou stran pozitivní a my jsme si na práci s paní ministryní zvykli.

Díky tomu, že přišla z vnějšího prostředí a není přímo z akademické sféry, tak k tomu přistupovala trochu jinak. Myslím, že to nakonec bylo velmi dobře. Udělala se spousta zajímavých věcí. Určitě se to posunulo dopředu.

Myslím si, že je to škoda. A nepovažuju za dobrý krok, že teď, po dvou a půl letech, kdy máme rozpracovanou spoustu věcí, které je potřeba dotáhnout, paní ministryně končí.

Ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová končí. ‚Neměla jsem lajky,‘ vysvětluje svůj odchod Číst článek

Co by mohla rezignace Heleny Langšádlové znamenat pro českou vědu? Může výměna ministrů ohrozit práci vědců? Nebo zpomalit některé nastartované věci?

Nemyslím si, že by to mohlo ohrozit práci vědců. Ale ta druhá varianta je možná a do jisté míry i pravděpodobná. Ke zpoždění v dotažení rozpracovaných věcí může dojít.

Může rezignace ministryně ohrozit financování vědy a výzkumu?

Přímo ne. Ale co může být v ohrožení, případně se může změnit, je, že Rada vlády před 14 dny na mimořádném zasedání schválila návrh rozpočtu, který půjde do vlády. A teď je otázka, kdo bude ten rozpočet pro vědu a výzkum ve vládě obhajovat.

‚Priority jsou jasné‘



Co by měly být priority nového ministra pro vědu? Na co by se měl v první řadě zaměřit?

Myslím, že priority jsou naprosto jasné. Je to dotažení těch věcí. Tedy dotažení zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu technologií. To je hlavní projekt.

Řada vědců nespolupracuje s firmami. Přitom mohou pomoci ekonomickému růstu státu, říká Langšádlová Číst článek

Pak je to dotažení aktualizace metody k hodnocení výzkumných organizací. Dotažení podpory excelence na vysokých školách a Akademii věd.

To všechno jsou věci, které jsou teď pro vědu dost zásadní. Jsou to jednoznačné priority a měly by být prioritou i pro nástupce paní ministryně.

Spekulovalo se, že novým ministrem by mohl být poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Víte o dalších jménech?

Ne, nevím. A nebudu o nich mluvit. V kuloárech při neformálních rozhovorech samozřejmě padají různá jména, ale nebudu je zveřejňovat.