Rezignace starostky si vážíme. Zásadní bude obnovit důvěru v náš spolek, říká nový dočasný šéf Sokola

Vedení České obce sokolské se po 13 letech mění. Dosavadní starostka Hana Moučková v sobotu rezignovala kvůli kauze její bývalé asistentky, která zřejmě zpronevěřila desítky milionů. Ve funkci Moučkovou dočasně nahradí první místostarosta Martin Chlumský. „Jsem sokolem od svých osmi let a cvičitelé nás vždycky učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost," odpovídá na otázku Radiožurnálu, zda se bude ucházet i o pozici řádného šéfa Sokola. Rozhovor Praha 19:46 9. března 2024

Co vás v čele Sokola teď čeká?

To zcela zásadní bude obnovit důvěru členské základny, ale i veřejnosti a našich partnerů v Českou obec sokolskou. Otázka důvěry je zcela zásadní a dnešní mimořádný výbor byl i o tom, jaké přesné kroky k obnovení důvěry uděláme.

Paní Moučková uvedla, že chce odstoupením zklidnit náladu okolo kauzy - myslíte, že to pomůže očistit dobré jméno Sokola?

Já si myslím, že to především pomůže tu situaci výrazně zklidnit, ale samo o sobě to stačit nebude. Čeká nás velmi těžká a tvrdá práce v tom, abychom veřejnosti dokázali, že umíme správně spravovat finanční prostředky a že k tomu máme dobře nastavené kontrolní mechanismy.

I proto jsme rozhodli na dnešním výboru o tom, že bude vybrán externí forenzní auditor, který provede poměrně detailní zjištění a dokumentaci stavu několik let nazpátek.



Kromě bývalé starostky v sobotu z vedení odstoupili další dva lidé. Jaká je teď nálada v sokolské obci?

Nálada je samozřejmě velmi emotivní, protože nás to zjištění nepochybně všechny zasáhlo, a proto si vážíme toho kroku, který sestra starostka udělala. Myslím si, že toto pomůže zklidnit emoce, které tam jsou.



Dubnové volby vedení

Nového řádného starostu má výbor volit za měsíc. Budete se o to místo ucházet?

Já jsem připraven se o tuto pozici ucházet. Jsem sokolem od svých osmi let a nás vždycky cvičitelé učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost.

Vzhledem k tomu, že v Sokole jsem v pozici ředitele ústřední školy přes 11 let, tak je pro mě přirozená věc nebát se odpovědnosti. Takže ano, mám takový plán.



Do Všesokolského sletu zbývá několik měsíců. Ohrozí ho tato kauza?

Přípravy na slet jsou naprosto v plném proudu. Veškeré činnosti, které máme naplánované, běží bez problémů. Neočekávám, že by se vyskytly nějaké problémy v organizaci nebo v přípravách. Jedeme teď na sto procent a jsem přesvědčený, že slet dopadne perfektně.

Mám nyní i zprávy, že se letos chystá navíc opravdu velký počet cvičenců, takže já si myslím, že to všechno dopadne dobře.