Na kapacitě letadel do Česka pracujeme, zní z cestovní kanceláře Fischer. Týká se to turistů z jihu Rhodosu

Lesní požáry na ostrově Rhodos se vymkly kontrole. Desítky tisíc lidí kvůli tomu musely opustit svoje hotely a domovy a mezi nimi jsou i stovky Čechů. Podle ministerstva zahraničí se zatím nikdo z nich nezranil. Některé cestovní kanceláře už hledají náhradní řešení. Na to, aby nará přepravily domů všechny klienty, ale nemají kapacitu, nastiňuje mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Rozhovor Praha 12:35 23. července 2023

Vaše kancelář Fischer a Exim Tours nabízejí zákazníkům bezplatná storna nebo výměny. Kdo přesně takovou možnost má? Kdo ji může využít?

Jsou to klienti, kteří měli letět na zasažený jih ostrova Rhodos. Zejména v tuto chvíli řešíme klienty, kteří měli do této oblasti odletět v pondělí, takže je postupně obvoláváme právě s nabídkou bezplatného storna nebo změny zájezdu.

Stejně tak jsme to udělali u klientů, kteří měli na ostrov do té oblasti odletět v neděli brzo ráno. Těm jsme volali už včera večer. A dál budeme postupovat jak podle vývoje na ostrově Rhodos, tak podle data odletu. To znamená, že klienti, kteří mají odlet nejblíž, budou kontaktováni jako první.

Abychom byli úplně konkrétní, týká se to pouze těch, kteří mají odletět do této oblasti? Kdyby někdo měl letět o něco dál, ale měl strach, že by se něco takového mohlo stát i tam, tak se toto na něj nevztahuje?

V tuto chvíli se to vztahuje na jih ostrova. I podle aktuálních informací je třeba na severu Rhodosu situace bez jakýchkoliv komplikací a funguje normálně. Na požárem zasažený jih ostrova samozřejmě klienty posílat nebudeme. A nabízíme, jak jsem zmiňoval, bezplatné storno nebo změnu zájezdu.

Spolupráce s vládou

Dopoledne jste jednali i s ministerstvem zahraničních věcí. Na čem jste se dohodli jako cestovní kanceláře s ministerstvem?

Zejména na koordinaci kontaktů, na nabídce pomoci ze strany ministerstva například v otázkách klientů, kteří ví, že nemají u sebe třeba cestovní doklad nebo o něj nějakým způsobem přišli.

To byl třeba i případ klientů, kteří byli evakuováni během sobotního večera a odlétali z ostrova v neděli ráno. Nám se naštěstí podařilo všechny tyto klienty dostat na letiště.

A kolik vašich klientů bylo evakuováno?

Celkově za značky Fischer a Exim Tours bylo evakuováno několik stovek našich klientů, kteří jsou teď ubytováni v hotelech mimo tu zasaženou oblast.

Kolik se jich bude vracet předčasně domů?

To v tuto chvíli řešíme, protože kapacity jsou naplněné. Abych dopověděl tu předchozí odpověď, klienty, kteří měli odlétat v neděli ráno, tak i ty evakuované se všechny podařilo dostat na letiště.

Podařilo se je dostat bezpečně domů, včetně klientů, kteří u sebe neměli vlastní cestovní doklad. Takže jsme rádi, že nikdo na ostrově neuvízl. Teď samozřejmě intenzivně řešíme, jak to bude s těmi s těmi ostatními, jestli se budou moci vrátit do hotelu, nebo jestli tu situaci budeme muset řešit třeba nějakým předčasným odletem.

Nedostatek kapacit

Máte letecké kapacity na to ty lidi dostat domů?

Samozřejmě uděláme maximum pro to, abychom všechny klienty dostali bezpečně domů. Ta situace se vyvíjí. Bohužel není statická, takže to není jednoduchá situace, ale samozřejmě uděláme maximum pro to, abychom se o klienty postarali.

Takže v chvíli ty kapacity nejsou. Pracuje se na tom.

Pracuje se na tom.

Jak situaci zvládají na místě vaši delegáti? Zvládají klienty informovat o všem, co se děje a co je čeká?

Samozřejmě. Delegáti jsou už od včerejšího odpoledne v maximální permanenci, neustále na telefonu. Jak s námi tady, tak i s klienty, aby všechny obvolali, všechny informovali, u všech ověřili, jestli jsou v rámci možností v pořádku a jestli potřebuji s něčím pomoct, takže je to samozřejmé.

Ale dostali jste se třeba i do situací, že jste se s nikým nespojil? Protože v těch ohrožených částech jsou výpadky elektřiny, tak předpokládám, že by mohl být problém se s nějakými cestujícími spojit. Kolik je takových lidí?

Během včerejška jsme se s některými nespojili, ale myslím si, že i na tom v tuto chvíli pracujeme s naprostou většinou klientů. To spojení máme a podle posledních informací jsou všichni v pořádku a v rámci možností situaci zvládají.