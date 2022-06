Policie zasahuje u středočeských silničářů. Už dříve obvinila několik pracovníků kvůli zakázkám

Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdila mluvčí krajského podniku. Zásah souvisí s rozsáhlou akcí policie na pražském magistrátu.

Policie už dříve obvinila několik pracovníků kvůli zakázkám. S jakými případy středeční zásah souvisí, zatím není jasné. V budově zasahovali podle informací ČTK kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Vedení Středočeského kraje uvedlo, že nemá žádné oficiální informace o důvodech zásahu a bude orgánům činným v trestním řízení poskytovat veškerou součinnost.

Mluvčí krajských silničářů Petra Kučerová řekla, že zaměstnanci nyní nemohou do budovy. „Poskytujeme maximální součinnost,“ uvedla bez bližších informací.

Ani Středočeský kraj ve středu neměl k zásahu žádné oficiální informace. Vedení hejtmanství ve středu odpoledne poskytlo prohlášení, v němž uvedlo, že je pro něj transparentnost a hospodárnost při veřejných zakázkách naprosto zásadní od počátku funkčního období.

„Proto také došlo k zásadním změnám na vedoucích postech v našich klíčových příspěvkových organizacích, mimo jiné i v Krajské správě a údržbě silnic. V této chvíli nejsou dostupné oficiální informace o důvodu zásahu policie právě v KSÚS, nicméně věříme orgánům činným v trestním řízení, že vyšetří jakékoliv podezření důsledně. Kraj jim v tom bude poskytovat veškerou součinnost, kterou budou požadovat,“ stojí v prohlášení, které poskytla Zuzana Žídková z krajského úřadu.

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková řekla, že nemá informace o tom, že by v Říčanech zasahovali středočeští policisté. Podle ní obvykle podobné zásahy provádí NCOZ.

Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej to sice přímo nepotvrdil, ale ani nevyloučil. „My k této věci nemůžeme poskytovat žádné informace, neboť podání informací z trestního řízení má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ řekl Ibehej. To by nasvědčovalo tomu, že v budově zasahovali právě kriminalisté z NCOZ.

Po poledni byl v Žižkově ulici, kde mají krajští cestáři sídlo, klid a policejní razii nic nenasvědčovalo. Na parkovišti stále pouze několik civilních aut. Z budovy nikdo nevycházel ani do ní nevstupoval.

Do vedení organizace se zhruba 160 zaměstnanci loni nastoupil Jan Lichtneger, nahradil Zdeňka Dvořáka, kterého krajští radní v prosinci 2020 odvolali. Středočeští silničáři v minulosti čelili kritice kvůli hospodaření, policie v souvislosti s jejich zakázkami stíhá osm lidí. Seznam Zprávy už dříve uvedly, že mezi nimi je Zdeněk Dvořák a kladenský podnikatel Otto Zach.