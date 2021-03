Na zdraví svých blízkých můžu odpřisáhnout, že havárii na Bečvě nikdo nezametá, řekl ministr Brabec

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl obavy opozice z toho, že kauza vyšetřování ekologické havárie na Bečvě vyzní do ztracena. Může prý odpřisáhnout na zdraví svých blízkých, že nikdo nic nezakopává pod koberec. Poslancům také řekl, že je naštvaný z prodlužování vyšetřování. Kauzu je třeba vyšetřit padni komu padni, uvedl. Praha 20:14 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Richard Brabec | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké,“ řekl místopředseda ANO Brabec před přerušením debaty ve sněmovně.

Kauza otravy Bečvy: znalec požádal o prodloužení lhůty pro vypracování klíčového posudku Číst článek

Na zdraví svých dětí v minulosti přísahal také předseda vlády a ANO Andrej Babiš, když sliboval, že mimo jiné nebude zasahovat do práce redaktorů v médiích, kteří patří do holdingu Agrofert.

Ministr se také ohradil proti tvrzení, že jako někdejší ředitel Lovochemie, která rovněž patří do holdingu Agrofert, nemá vztah k životnímu prostředí.

„Jestli si myslíte, že bývalý ředitel chemičky trhá mouchám křídla a dusí zvířátka, tak se prosím omluvte,“ řekl poslanci ODS a starostovi Uherského Hradiště Stanislavu Blahovi. Brabec podotkl, že je mimo jiné rybář a houbař.

Pitvá se to v přímém přenosu, řekl Brabec k otravě Bečvy. Je přesvědčen, že případ skončí u soudu Číst článek

Vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, kterou iniciovala opozice, by podle ministra nepřípustně měla nahradit práci policie. Komise by zasahovala do neuzavřené kauzy, čímž by vytvořila nebezpečný precedens. Stejné argumenty v debatě používali i komunisté ve zdůvodnění, proč vznik komise nepodpoří.

Komise by podle jejích iniciátorů měla do půl roku pomoci odhalit viníky. Měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost. Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám.