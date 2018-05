Požadavek KSČM na vojenské mise mě překvapil. Tak kategoricky to nikdy nezaznělo, podivil se Brabec

Předseda KSČM Vojtěch Filip v sobotu oznámil, že komunisté nebudou tolerovat novou vládu hnutí ANO a ČSSD, pokud programové prohlášení bude obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády. Místopředsedu hnutí ANO a ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce tento požadavek překvapil. Je to ale podle něj rozdíl ve světonázoru, o kterém obě strany od začátku věděly, poznamenal v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 18:43 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí ANO a ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Komunisté v sobotu informovali, že nebudou tolerovat vládu hnutí ANO a ČSSD, pokud koaliční smlouva bude obsahovat závazek o posílení účasti na zahraničních misích. Co říkáte na ultimátum KSČM?

Pro mě osobně je to překvapení a myslím si, že ne jenom pro mě. Programové prohlášení vlády jsme v rámci expertních skupin samozřejmě řešili i s experty KSČM při jednáních v uplynulých týdnech a měsících. Aspoň pokud vím, i když u všech jednání jsem nebyl, tak to nezaznělo takhle kategoricky.

Pokud vláda bude chtít posilovat zahraniční mise, KSČM ji nepodpoří, popsal ultimátum Filip Číst článek

Mám to taky jen zprostředkovaně přes média, takže se k tomu určitě teď nechceme nějak unáhleně vyjadřovat, protože nepochybně proběhnou nějaká jednání zaprvé předsedů, pana Babiše s panem Filipem, a možná pak i expertních týmů, kde si tyhle věci chceme vyjasnit a chceme vědět, kam je to zaměřeno, protože je to poměrně široké téma.

Ale musíme vzít v úvahu, že Česká republika má nějaké své mezinárodní závazky, které vyplývají z určitých dohod v rámci NATO, v rámci OSN a další. Samozřejmě ty závazky nemůžeme a ani nechceme porušovat. Takže je to složitější otázka.

Co říkáte na reakci předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který řekl, že podmínky KSČM by mělo vyřešit hnutí ANO?

Hnutí ANO jako vítěz voleb sestavuje vládu, takže je samozřejmě naší kompetencí i odpovědností ty věci sestavovat. Na druhou stranu - pokud vím, tak zrovna orientace České republiky obecně jako prozápadní je něco, kde se lišíme s KSČM, ale to jsme věděli od začátku a obě strany to akceptují jako zásadní rozdíl ve světonázoru.

A ČSSD naopak tyto věci podporovalo. Že to nechává na nás, mě nepřekvapuje a my si s tím nějak dovedeme poradit a počítáme s tím, že jednání musíme vést my nebo jim velet. To je jasné.

ČSSD bude o vládě s ANO hlasovat až do půlky června. Před tím odtajní kandidáty na ministry Číst článek

Komunisté v sobotu také oznámili, že o toleranci rozhodnou až po skončení vnitrostranického referenda sociálních demokratů. Vyhovuje vám, že KSČM rozhodne až tak pozdě?

Trochu ano. Na druhou stranu pro nás není dobrá zpráva, a tím se netajíme, že referendum bude trvat tak dlouho. Je to další měsíc, který ztratíme a budeme čekat na výsledek. Myslím, že nikoho už to moc nebaví. A hlavně to myslím nebaví lidi, protože už je otravné pořád na něco čekat. Ale ten měsíc musíme nějak vydržet, asi se nám to bohužel nepodaří zkrátit. Žádali jsme o to sociální demokracii, ale asi to technicky není možné.

Ten čas využijeme samozřejmě na to, abychom všechny tyto problémy, které ještě mohou nastat, odladili. Jasně, bylo by to asi jednodušší, kdybychom si rovnou řekli: Tolerance je, řekněme, daná věc a budeme čekat „jenom“ na pozici ČSSD. Nicméně tohle teď otvírá obě varianty a znamená to, že ještě měsíc budou nějaká jednání, ale samozřejmě klíčové stejně bude rozhodnutí ČSSD.